Ολυμπιακός: «Δένει» τον Πιρόλα με πρόωρη ανανέωση συμβολαίου σύμφωνα με τον Σκίρα

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται για τον Ολυμπιακό η πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας με τον Λορέντσο Πιρόλα, επιβραβεύοντας τον για τις σπουδαίες εμφανίσεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα αυτήν κόντρα στην Άρσεναλ για την League Phase του Champions League .

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη, δείχνοντας την πρόθεσή τους να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους για πολλά ακόμη χρόνια.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια των εξαιρετικών εμφανίσεων του 23χρονου στόπερ σε όλες τις φετινές διοργανώσεις, όπου έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον σταθερούς και πολύτιμους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πιρόλα, ο οποίος διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, είναι απόλυτα ευτυχισμένος στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική επέκτασης του συμβολαίου του.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι σπουδαίες εμφανίσεις του Ιταλού αμυντικού δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, καθώς εκτός από τον ρόλο του αρχηγού στην Εθνική Ελπίδων της χώρας του βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, που τον παρακολουθούν στενά. Ο Ολυμπιακός, θέλοντας να θωρακίσει το μέλλον του, σπεύδει να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον ταλαντούχο αμυντικό, διασφαλίζοντας την παραμονή του στον Πειραιά.