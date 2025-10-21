«Υπόκλιση» της Marca στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Απόβαση στο Μονζουίκ»

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού... κατέλαβαν τη Βαρκελώνη στο πλαίσιο της αναμέτρησης των Πειραιωτών με τη Μπαρτσελόνα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι περίπου τρεις χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρολεύκων» με την ηχηρή τους παρουσία και την ένθερμη τους υποστήριξη στους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ «ανάγκασαν» την ισπανική εφημερίδα Marca να κάνει λόγο για... «απόβαση» των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο «Μονζουίκ».

Οι Ισπανοί καταγράφουν, μάλιστα, πως λόγω του μεγάλου αριθμού των φιλάθλων του Ολυμπιακού χρειάστηκε η παρουσία της αστυνομίας, προκειμένου να καταφέρουν όλοι να φτάσουν στο γήπεδο με ασφάλεια.

Το κείμενο της Marca συνοδεύει και ένα βίντεο, στο οποίο φαίνονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού, που προσεγγίζουν το γήπεδο.