Ολυμπιακός: «Παρών» ο Ιμπόρα στο Μονζουίκ για τον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση της φετινής σεζόν μέχρι στιγμής στη League Phase του Champions League και τον αγώνα εναντίον της Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο Μονζουίκ και οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν στα social media πως στο πλευρό τους θα βρίσκεται ένας φίλος από τα παλιά.

Ο λόγος για τον κυπελλούχο Ευρώπης με την ομάδα του Ολυμπιακού, Βιθέντε Ιμπόρα, ο οποίος θα παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ιμπόρα κρέμασε τα παππούτσια του την περασμένη σεζόν, έχοντας κατακτήσει συνολικά στην καριέρα του έξι τίτλους, οι δύο από αυτούς υπό τις οδηγίες του Βάσκου τεχνικού του Ολυμπιακού. Το Conference League με τους Πειραιώτες, τέσσερα Europa League, καθώς και ένα πρωτάθλημα Segunda Division, δηλαδή Β' κατηγορίας Ισπανίας.

Για την παρουσία του στο Μονζουίκ δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Με φίλους και πρώην συμπαίκτες για να δώσουμε δύναμη ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι».