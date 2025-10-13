Καμία σκέψη αποχώρησης από Γιοβάνοβιτς - Απόλυτη στήριξη από Γκαγκάτση μετά τη βαριά ήττα στη Δανία
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραμένει κανονικά στον πάγκο της Εθνικής, έχοντας τη στήριξη του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.
Παρά τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου που δημιούργησαν ερωτήματα για το μέλλον του, δεν τίθεται κανένα θέμα παραίτησης από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είχε συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τη Δανία με 3-1, κατά την οποία ξεκαθαρίστηκε πως υπάρχει πλήρης στήριξη προς το πρόσωπό του.
Ο Γκαγκάτσης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του τόσο στον ίδιο όσο και στο τεχνικό επιτελείο και τους διεθνείς παίκτες, τονίζοντας πως η Ομοσπονδία βρίσκεται στο πλευρό τους. Από την πλευρά του, ο Γιοβάνοβιτς διαβεβαίωσε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί και θα συνεχίσει κανονικά τη θητεία του, όπως προβλέπει το συμβόλαιό του που είχε ανανεωθεί την περασμένη σεζόν.