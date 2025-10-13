Ανοιχτό το μέλλον του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική:«Πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση για την επόμενη μέρα»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Δανία με 3-1 και ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον πάγκο. Ο Σέρβος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στην ανάγκη να γίνει μια «σοβαρή συζήτηση» με τους υπευθύνους της ΕΠΟ για το μέλλον του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, μετά την αποτυχία πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Αν και τόνισε πως πιστεύει στους ποδοσφαιριστές του και εκτιμά τη στήριξη που έχει λάβει από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ξεκαθάρισε ότι το συμβόλαιό του δε δεσμεύει την Ομοσπονδία και ότι η ευθύνη για την πορεία της ομάδας είναι δική του.



Σε ερώτηση αν προτίθεται να παραιτηθεί, ο Γιοβάνοβιτς εξήγησε πως δεν είναι άνθρωπος που «φεύγει στα δύσκολα», αλλά θεωρεί αναγκαίο να προηγηθεί μια ειλικρινής αποτίμηση της πορείας και των επόμενων στόχων της Εθνικής. Όπως υπογράμμισε, ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ αλλάζει τα δεδομένα και επιβάλλει αναθεώρηση των σχεδίων για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Δυστυχώς δεν είμαστε σε κάποιους στόχους μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Σαν υπεύθυνα άτομα πρέπει να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση όσον αφορά την επόμενη μέρα, γιατί η σημερινή ήτανε μία από αυτές που δεν θέλει κανένας στην θέση μου να την ζήσει».

Στην συνέχεια, ερωτηθείς σχετικά με την εισήγηση της ΕΠΟ που είναι να μείνει στον πάγκο ο Γιοβάνοβιτς, ο ίδιος απάντησε:

«Καταλαβαίνω την θέση του προέδρου και θέλω να σας πω κάτι. Εγώ με αυτούς τους παίκτες έχω την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όμως είμαι προπονητής, πρέπει να ξέρετε ότι το συμβόλαιό μου δεσμεύει εμένα, δεν δεσμεύει την ΕΠΟ. Δεν είμαι εδώ για να περνάω τον χρόνο μου. Στο τέλος τέλος είμαι άνθρωπος που έχει ευθύνες, πολύ μεγάλες για την θέση που είμαστε σήμερα».

Αν σκέφτεται να παραιτηθεί:

«Σκέφτομαι να μιλήσω με τη διοίκηση όσον αφορά το τι κάναμε μέχρι τώρα και όλες τις δυνατότητες που έχει για να αποφασίσει για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει, αν το έκανα θα θεωρούσα τον εαυτό μου μη σοβαρό άνθρωπο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε τα πάντα για μένα για να μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση κι αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση και η ΕΠΟ θα είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση για το μέλλον.



Είναι λογικό μετά από μία αποτυχία, δεν μπορώ εγώ σαν προπονητής να το ξεπεράσω και να πω ότι «δεν τρέχει τίποτα». Εγώ καταλαβαίνω τον πρόεδρο, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι έτσι. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα από τη σημαντικότητα των στόχων που έχει μπροστά της. Εγώ θέλω να είμαι «ok» και απέναντι στους ποδοσφαιριστές μου και στην ΕΠΟ. Αυτό που θέλω εγώ είναι αν τη συζήτηση αυτή την κάνω τώρα ή μετά τους αγώνες που έχουμε».

