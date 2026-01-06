Στα «ουράνια» Τσιτσιπάς και Σάκκαρη - Το viral video της επίσκεψης στην οροφή σταδίου στο Περθ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έδωσαν το «παρών» στο United Cup που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας φορώντας τα χρώματα της Ελλάδας. Η παρουσία των δύο σούπερ σταρ του ελληνικού τένις, βέβαια δε περιορίστηκε στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, αφού τα μέλη της ελληνικής αποστολής επισκέφθηκαν το πρωί της Κυριακής (04/01) την οροφή του σταδίου «Όπτους».

Το επιτελείο της ομάδας των Τσιτσιπά και Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε το ρεπό και επισκέφθηκε διάφορα σημεία του Περθ, στο πλαίσιο της ξενάγησης και της φιλοξενίας των διοργανωτών του United Cup στα μέλη των εθνικών ομάδων που αγωνίζονται στην πόλη.

Υπενθυμίζουμε, πως οι ιθύνοντες του United Cup επιφύλαξαν εκπλήξεις στα επιτελεία των εθνικών ομάδων και «παρασημοφόρησαν» τις αποστολές με ξεχωριστές εμπειρίες. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκε την εμβληματική παραλία Κότσλοου, η αποστολή των Ιταλών το νησί Ρότνεστ και η εθνική Ισπανίας ταξίδεψε σε γειτονική παραλία για... σερφ ανάμεσα στους καρχαρίες.

Η οροφή του σταδίου και η υψοφοβία της Σάκκαρη

Σειρά πήρε και η αποστολή της Ελλάδας, η οποία μετά από βόλτα στην πόλη, παρευρέθηκε στην οροφή του σταδίου «Όπτους» στο Περθ. Τα μέλη της εθνικής ομάδας περπάτησαν το περίφημο «Ozone Walk» και ξεναγήθηκαν στο υψηλότερο σημείο του γηπέδου.

Η ελληνική αποστολή έδωσε βροντερό «παρών», αφού στην ιδιαίτερη αυτή ξενάγηση παρευρέθηκαν και οι πέντε Έλληνες τενίστες του φετινού United Cup, με τους Στέφανο Σακελλαρίδη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη να ενώνονται με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας ήταν δεμένοι με προστατευτικούς ιμάντες, όσο περπατούσαν στον εναέριο διάδρομο της κορυφής του σταδίου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εντυπωσίασε τους διοργανωτές με το θάρρος του, αφού βρέθηκε στην άκρη, δίπλα από το κενό φωνάζοντας «Ελλάς».

Η κάμερα των διοργανωτών, μάλιστα, «έπιασε» ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο, στο οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής Τσιτσιπάς αστειευόταν με την Μαρία Σάκκαρη, η οποία έμοιαζε φοβισμένη από το ύψος.

Ο Τσιτσιπάς είπε στην Σάκκαρη πως το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί, είναι να πέσει στο κενό, όμως να συγκρατήσουν το σώμα του τα λευκά πανιά της οροφής, με την μέλλουσα σύζυγο του γιου του Πρωθυπουργού να του απαντάει «Τι θα γίνει στην περίπτωση που πέσεις κάτω από το πανί;», παραδεχόμενη λίγο αργότερα στην κάμερα πως δεν αισθάνεται πολύ ενθουσιασμένη, καθώς φοβάται τα ύψη.

Δείτε το viral video του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη στην οροφή του σταδίου