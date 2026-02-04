Μαρία Σάκκαρη - Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Πού και πότε θα γίνει ο γάμος της χρονιάς

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε ανοιχτά για τον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, βάζοντας τέλος στη φημολογία αλλά… όχι και στα ερωτηματικά. Το μόνο βέβαιο; Η τελετή θα γίνει στην Κρήτη. Το πότε, παραμένει ανοιχτό.

«Πρέπει να βρούμε εβδομάδα χωρίς τουρνουά»

Με ειλικρίνεια και χαμόγελο, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε γιατί η ημερομηνία δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα «είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου. Πρέπει να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά».

Όπως σημείωσε, ο γάμος τοποθετείται χρονικά είτε προς το καλοκαίρι είτε προς το φθινόπωρο, με την Κρήτη να είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή. Και εδώ που τα λέμε, δύσκολα κοντράρεις κρητικό ηλιοβασίλεμα.

Μια σχέση πέντε ετών – μακριά από τα φώτα

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετρά περίπου πέντε χρόνια, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τη δημοσιότητα. Όχι από μυστικοπάθεια, αλλά από επιλογή. Κάτι που, στον κόσμο των social media, είναι σχεδόν επαναστατικό.

«Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι»

Η ίδια η Μαρία Σάκκαρη, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για την πρόταση γάμου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας «είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει. Είναι εξαιρετικός και μου δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο».

Η αποκάλυψη της Πρωτοχρονιάς στο Κολωνάκι

Η είδηση του γάμου αποκαλύφθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιάς σε ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά «πηγαδάκια» της Αθήνας, στον καθιερωμένο καφέ στο Κολωνάκι. Σε χαλαρό κλίμα και παρουσία θεσμικών προσώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο ότι ο γιος του έκανε πρόταση γάμου και πως ο γάμος τοποθετείται χρονικά στο 2027.

Με απλά λόγια: αγάπη υπάρχει, διάθεση υπάρχει, Κρήτη υπάρχει. Το μόνο που λείπει είναι ένα… κενό στο αγωνιστικό καλεντάρι. Και αυτό, για μια αθλήτρια του επιπέδου της Σάκκαρη, δεν είναι μικρή λεπτομέρεια.