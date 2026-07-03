Σάκκαρη – Μητσοτάκης: Το φιλί στις εξέδρες του Wimbledon που έκανε τον γύρο του κόσμου

«Sakkari wins on and off court»- «Η Σάκκαρη κερδίζει εντός και εκτός γηπέδου».

Με αυτό το σχόλιο ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X η Youtuber Λορένα Πόπα, τις δύο φωτογραφίες από τη νίκη τής Μαρίας Σάκκαρη, η μία μέσα στο γήπεδο και η άλλη με τον τρυφερό πανηγυρισμό εκτός court, με τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Μετά από τη δύσκολη αναμέτρησή της με την Καμίλα Ραχίμοβα, της οποίας το αποτέλεσμα κρίθηκε στο tie-break του τρίτου σετ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έτρεξε στις εξέδρες, έπεσε στην αγκαλιά του αγαπημένου της και πανηγύρισαν μαζί τη σημαντική πρόκριση με ένα φιλί. Στη συνέχεια, αγκάλιασε τον προπονητή και τους συνεργάτες της.

Η σχέση Σάκκαρη-Μητσοτάκη μετρά πλέον έξι χρόνια. Στις αρχές του 2026 επισημοποίησαν τη σχέση τους με αρραβώνα και προγραμμάτισαν τον γάμο τους μέσα στο 2027 στην Κρήτη. Ο γάμος τους θα είναι μία μεγάλη γιορτή. Η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Tennis Channel είπε για αυτό: «Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500-600 καλεσμένους. Θα είναι υπέροχα και ανυπομονώ».

Όσο για τη σχέση τους εξομολογήθηκε:«Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».