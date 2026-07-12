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Σε ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή, η Βαρβάρα Θεοδωρίκα και ο Γιάννης Μουτζούρης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 11 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Η νύφη, κόρη του αείμνηστου Δημήτρη Θεοδωρίκα και της Χριστίνας Θεοδωρίκα, μέλους της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας που συνδέεται με την MSC, παντρεύτηκε τον Γιάννη Μουτζούρη, καθηγητή πανεπιστημίου στο Λονδίνο και γιο του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη.

Περισσότεροι από 400 καλεσμένοι και λαμπερές παρουσίες

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στο Island Riviera, το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση με εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις, κομψή διακόσμηση και γκουρμέ μενού.

Περισσότεροι από 400 καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό, εφοπλιστικό και κοσμικό χώρο έδωσαν το «παρών», ανάμεσά τους και η Τατιάνα Στεφανίδου με τον Νίκο Ευαγγελάτο, σε μια βραδιά που ξεχώρισε για τη λάμψη και την πολυτέλειά της.

Η Άννα Βίσση απογείωσε τη βραδιά

Τη μουσική επιμέλεια της δεξίωσης ανέλαβε η Άννα Βίσση, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για τον γάμο, χαρίζοντας ένα πρόγραμμα που ξεσήκωσε τους καλεσμένους.

Με τις επιτυχίες της κράτησε αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δίνοντας τον ιδανικό επίλογο σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους κοινωνικούς γάμους του φετινού καλοκαιριού.