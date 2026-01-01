Μαρία Σάκκαρη: Τα βίντεο με το δαχτυλίδι που «προδίδουν» το «ναι» στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους έκαναν η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να λέει το πολυπόθητο «ναι» στην πρόταση γάμου που της έγινε τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και περίπου πέντε χρόνια, επισημοποίησε τον αρραβώνα του, με το αριστερό χέρι της Μαρίας Σάκκαρη να κοσμεί πλέον ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, αφού πρόκειται για κόσμημα της οικογένειας Μητσοτάκη, το οποίο ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα, χαμογελώντας, φέρεται να σχολίασε πως οι γονείς του ζευγαριού θα ήθελαν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες το… 2027.

Λίγο μετά την πρόταση γάμου, η Μαρία Σάκκαρη ταξίδεψε στην Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup. Σε βίντεο που ανάρτησε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, οι πιο παρατηρητικοί είχαν ήδη εντοπίσει το δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ενώ και κατά την άφιξή της στο Περθ το μονόπετρο δεν πέρασε, επίσης, απαρατήρητο.

The Tim Tam queen has landed 🛬



We will be waiting for the flavour review @mariasakkari 😅 pic.twitter.com/Wb3tKwdKtf — United Cup (@UnitedCupTennis) December 29, 2025

Ο αρραβώνας της κορυφαίας αθλήτριας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με τις ευχές να κατακλύζουν το ζευγάρι τόσο από τον αθλητικό όσο και από τον πολιτικό κόσμο.