Τσιτσιπάς και Σάκκαρη αποκλείστηκαν στο Super Tie Break από την τροπαιούχο του United Cup, Αμερική

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο United Cup, που διεξάγεται στην Αυστραλία. Οι Έλληνες πρωταθλητές ταξίδεψαν στην Ωκεανία για μία θέση ανάμεσα στην ελίτ του παγκόσμιου τένις, όμως δυστυχώς δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατέκτησαν το τρόπαιο το 2025.

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη αποκλείστηκαν (4-6, 6-4,10-8) από τους Κρίστιαν Χάρισον και Κόκο Γκοφ, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Σίδνεϊ για τους αγώνες της φάσης των «4».

Η αναμέτρηση τριών αγώνων ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/01) με την ήττα της Σάκκαρη από την Γκοφ και την νίκη του Τσιτσιπά εναντίον του Τέιλορ Φριτζ. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε αγώνα «διπλού», στον οποίο συμμετείχαν και οι τέσσερις αθλητές.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, στο οποίο η «Team Hellas» προηγήθηκε στα σετ, οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους (1-1) στο Super Tie Break των δέκα πόντων.

Εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγήθηκαν με 5-0 και 6-1. Ωστόσο, η υπερπροσπάθεια της Σάκκαρη και του Τσιτσιπά έδωσε νέο ενδιαφέρον στο καθοριστικό σετ, με τους Έλληνες πρωταθλητές να ισοφαρίζουν σε 6-6. Στο τέλος, όμως η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών εξασφάλισε τη νίκη-πρόκριση με σκορ 10-8.