Τσιτσιπάς: Το viral βίντεο με το αντηλιακό και το... κόκκινο πρόσωπο του (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το ματς-«θρίλερ» κόντρα στον Μπίλι Χάρις, τον οποίο κέρδισε με 2-1 σετ. Ο Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον Βρετανό, ωστόσο η κλάση του φάνηκε στο τέλος και έτσι κατάφερε να πάρει τη νίκη και να ανοίξει το δρόμο για την Μαρία Σάκκαρη.



Πριν το παιχνίδι, ο Τσιτσιπάς αποφάσισε να προστατευτεί και έτσι έβαλε αντηλιακό στο πρόσωπό του, καθώς έχει ευαίσθητη επιδερμίδα. Ο βοηθός λοιπόν του άπλωσε την κρέμα και έπειτα ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στο κορτ για να αγωνιστεί.



Ωστόσο, το αντηλιακό μάλλον δεν είχε υψηλό δείκτη προστασίας. Ο Στέφανος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου... κατακόκκινος στο πρόσωπο, καθώς είχε «καεί» από τον ήλιο, έπειτα από τέσσερις ώρες αγωνιστικής δράσης. Το στιγμιότυπο κάνει το γύρο του διαδικτύου και όλοι γελάνε στα σχόλια με το... αποτέλεσμα του αντηλιακού.