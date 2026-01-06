Ποια είναι η «καυτή» σύντροφος του Ράσιτς που προκαλεί με τις εμφανίσεις της στα social media

Η σχέση του ποδοσφαιριστή του Άρη και της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Ούρος Ράτσιτς, και της δημοφιλούς τραγουδίστριας Έμα Ραντούικο, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά λόγω του φερόμενου τελεσιγράφου που έδωσε ο ποδοσφαιριστής στη σύντροφό του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 27χρονος Ράτσιτς ζήτησε από την 21χρονη Ραντούικο να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή και να σταματήσει την μουσική της καριέρα, αν θέλει η σχέση τους να γίνει πιο σοβαρή.

Το ζευγάρι, του οποίου η σχέση ήταν ταραγμένη στο παρελθόν, με αρκετούς χωρισμούς και συμφιλιώσεις, φέρεται να έχει εισέλθει σε μια πιο ήρεμη φάση.

Μια πηγή κοντά στο ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν συγκεκριμένος στις απαιτήσεις του.

«Η Έμα έχει αλλάξει εντελώς. Ο Ούρος της απαγόρευσε να παίζει μουσική και να εμφανίζεται. Της είπε ξεκάθαρα ότι αν ήθελε μια σοβαρή σχέση, έπρεπε να εγκαταλείψει τις προκλητικές εμφανίσεις, τα άκομψα ρούχα και τις προκλητικές φωτογραφίες» ανέφερε η πηγή.

Η τραγουδίστρια έκανε πίσω για να μείνει τον Ράτσιτς

Αν και η απόφαση δεν ήταν εύκολη για εκείνη, η τραγουδίστρια φέρεται να συμφώνησε με τους όρους επειδή νοιάζεται για τη σχέση της με τον Ράτσιτς.

Η νεαρή τραγουδίστρια, όπως αναφέρεται, έχει αφιερωθεί σε έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, μακριά από την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Η αλλαγή είναι ορατή και στη φυσική της εμφάνιση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με πηγές, έχει χάσει πολύ βάρος.

«Ζει μια ήσυχη ζωή, μακριά από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Ήταν δύσκολο για εκείνη, αλλά απολαμβάνει να είναι με τον Ούρος και μπήκαν σε μια ειρηνική φάση της ζωής τους. Έχασε πολύ βάρος» καταλήγει η πηγή.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς, δείχνοντας την Έμα με μια ορατά διαφορετική εμφάνιση, εκπλήσσοντας πολλούς.

Ο Ούρος Ράτσιτς , μέσος, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον Άρη. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, από όπου μετακόμισε στη Βαλένθια το 2018. Κατά τη διάρκεια του πενταετούς συμβολαίου του με τον ισπανικό σύλλογο, ήταν δανεικός στην Τενερίφη, τη Φαμαλικάο και την Μπράγκα. Αργότερα αγωνίστηκε για την ιταλική Σασουόλο και από το 2025 είναι μέλος του Άρη. Έχει13 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Σερβίας.