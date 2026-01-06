Australian Open για... κροίσους: Τα χρηματικά έπαθλα του ιστορικού τουρνουά τένις

Ιστορικά ποσά θα διεκδικήσουν οι τενίστες και οι τενίστριες που θα λάβουν μέρος στο Australian Open, με τη Tennis Australia να επιβεβαιώνει σημαντική αύξηση στα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης.

Το πρώτο Grand Slam της χρονιάς θα μοιράσει συνολικά 64 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 16% σε σχέση με πέρυσι.



Αναλυτικά τα χρηματικά ποσά για τους αθλητές

Οι πρωταθλητές στο απλό ανδρών και γυναικών θα δουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να ενισχύονται με 2,38 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, καταγράφοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2025. Παράλληλα, σημαντικά ενισχυμένα είναι και τα ποσά για τους αθλητές που θα αποχαιρετήσουν νωρίς τη διοργάνωση, καθώς όσοι αποκλειστούν στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό θα λάβουν 85.000 ευρώ.



Αύξηση προβλέπεται και για τους συμμετέχοντες στα προκριματικά, με τους παίκτες που θα αποκλειστούν στον πρώτο γύρο να εξασφαλίζουν απολαβές που φτάνουν τα 40.500 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη βάση του επαγγελματικού τένις.



Ο διευθυντής του τουρνουά, Κρεγκ Τάιλι, τόνισε πως η συγκεκριμένη πολιτική αντανακλά τη φιλοσοφία της Tennis Australia να στηρίζει το άθλημα σε όλα τα επίπεδα. Όπως ανέφερε, από το 2023 τα χρηματικά έπαθλα έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 55%, με στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του επαγγελματικού τένις τόσο για ανερχόμενους αθλητές όσο και για καταξιωμένους πρωταθλητές.



Το Australian Open θα διεξαχθεί στο Melbourne Park από τις 18 Ιανουαρίου, με τους Γιανίκ Σίνερ και Μάντισον Κις να επιστρέφουν στην Αυστραλία με στόχο να υπερασπιστούν τους τίτλους που κατέκτησαν την περσινή σεζόν.