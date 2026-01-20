Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε... με ανατροπή και συνεχίζει στο Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 35) έκανε χθες εντυπωσιακή εκκίνηση στο Australian Open 2026, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ, αντέδρασε άμεσα και με σταθερή άνοδο στο παιχνίδι του επιβλήθηκε με 3-1 σετ (6-3, 6-2, 6-2) επί του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι (Νο 112) για να κερδίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Ο Μοτσιζούκι αιφνιδίασε τον Έλληνα πρωταθλητή παίρνοντας το πρώτο σετ και δημιουργώντας μια αρχική αμφισβήτηση. Όμως, ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις ανέβασε στροφές στη συνέχεια και ολοκλήρωσε την ανατροπή κερδίζοντας τρία σερί σετ και δείχνοντας αποφασιστικότητα σε κάθε φάση του ματς.

Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Έλληνας άσος εξασφάλισε την παρουσία του στον δεύτερο γύρο του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο 24) , ο οποίος πέτυχε μια σημαντική νίκη στον πρώτο γύρο με 3-0 σετ έναντι του Γκριγκόρ Ντιμίτροφ.