Η σύντροφος του Σίνερ παρουσιάζεται topless σε σάουνα και... ανάβει φωτιές (pic)

Η σύντροφος του Γιάνικ Σίνερ επέλεξε τις Άλπεις για μια προσωπική «επανεκκίνηση», συνδυάζοντας ευεξία και χαλάρωση. Στις εικόνες που ανάρτησε, η 25χρονη Δανή εμφανίζεται σε στιγμές απόλυτης αποφόρτισης, με το φωτογραφικό υλικό να αφήνει ελάχιστα στη φαντασία.



Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ποζάρει τυλιγμένη μόνο με μια πετσέτα πάνω σε τραπέζι μασάζ, ενώ σε άλλη φωτογραφία χαλαρώνει σε καρέκλα φορώντας αποκλειστικά τα εσώρουχά της. Δεν πέρασε απαρατήρητη και η ανάρτηση από τον χώρο της σάουνας, όπου απολαμβάνει τη στιγμή ξαπλωμένη σε πετσέτα, στο πλαίσιο της εμπειρίας ευεξίας.



Το κοινό της στο Instagram αντέδρασε άμεσα, με τους περισσότερους από 470.000 ακόλουθούς της να γεμίζουν τα σχόλια με κολακευτικές αναφορές και αποθεωτικά μηνύματα για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της.

Φυσικά, όπως θα διαπιστώσετε και από τις αναρτήσεις της στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που... κολάζει τους ακόλουθους της, με την σέξι εμφάνιση της.