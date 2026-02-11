Σαμπαλένκα σε… καλοκαιρινό mode: «Ανέβασε» θερμοκρασία στο Instagram μετά τον χαμένο τελικό

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μπορεί να μην κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο στο Australian Open, γνωρίζοντας την ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό, όμως φαίνεται πως έχει ήδη γυρίσει σελίδα. Η Λευκορωσίδα τενίστρια εκμεταλλεύεται το διάστημα ξεκούρασης πριν την επιστροφή της στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, γεμίζοντας μπαταρίες μακριά από τα κορτ.

Μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σαμπαλένκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, δείχνοντας ότι απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της με χαλαρές βόλτες, αγορές, καλό φαγητό και στιγμές κάτω από τον ήλιο. Το καλοκαιρινό της mood δεν πέρασε απαρατήρητο, με τους ακολούθους της να γεμίζουν τις φωτογραφίες με σχόλια και likes.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με μπικίνι, αποδεικνύοντας πως παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς παρουσίες του παγκόσμιου τένις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Πλέον, η προσοχή της στρέφεται στην επιστροφή στη δουλειά, με στόχο να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή στα επόμενα τουρνουά της σεζόν.