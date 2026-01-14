Breaking news icon BREAKING
Μια 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε στο Αιγάλεω - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Όταν οι θρύλοι συναντιούνται: Τζόκοβιτς και Τζόρτζεβιτς απολαμβάνουν κρασί στο τζάκι

Ο άλλοτε θρύλος του ποδοσφαίρου, Τζόρτζεβιτς, συναντήθηκε με τον μύθο του τένις, Τζόκοβιτς, για ένα κρασί.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς είναι μεγάλος θαυμαστής του Νόβακ Τζόκοβιτς και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.

Ο Τζόκοβιτς είναι πλέον μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα και έχει την ευκαιρία να συναντήσει πολλούς θρύλους που έγραψαν ιστορία στην χώρα. Ένας από αυτούς είναι και ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού.

Ο Τζόρτζεβιτς ανέβασε ένα στόρι όπου πίνει κρασί μαζί με τον θρύλο του τένις δίπλα στο τζάκι. Στην ανάρτηση του, δεσπόζουν οι σημαίες της Σερβίας και της Ελλάδας, αφού και οι δύο αθλητές έχουν μεγάλη αγάπη για την πατρίδα μας.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο Τζόκοβιτς γνωρίζει από... κρασιά, αφού ο θείος του, παράγει κρασιά με την ίδια επωνυμία.

