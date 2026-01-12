Ο Τζόκοβιτς αποκαλύπτει την πιο ακραία διατροφική του συνήθεια και γίνεται viral (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε Grand Slam το 2005, όταν αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Australian Open. Ο Σέρβος τενίστας χρειάστηκε τρία ακόμη χρόνια για να κατακτήσει τον πρώτο του μεγάλο τίτλο, νικώντας τον Τσόνγκα στον τελικό του ίδιου τουρνουά το 2008.

Έκτοτε, έχει θριαμβεύσει στο Melbourne Park εννέα ακόμη φορές, ενώ έχει κατακτήσει το Wimbledon επτά φορές. Επιπλέον, σήκωσε το τρόπαιο του US Open τέσσερις φορές και ήταν τρεις φορές πρωταθλητής του Roland Garros.

Σπαρτιατική πειθαρχία

Μία από τις καθοριστικές στιγμές της καριέρας του ήρθε στον τελικό του Australian Open του 2012, όταν αντιμετώπισε τον Ραφαέλ Ναδάλ στη μάχη για τον πέμπτο τίτλο του στο Grand Slam. Αυτός ο αγώνας αποδείχθηκε ένα επικό clasico, με τον Tz;okobitw να αναδεικνύεται τελικά νικητής στο πέμπτο σετ μετά από σχεδόν έξι ώρες παιχνιδιού.

Μετά από αυτή τη νίκη, ο πρωταθλητής επέτρεψε στον εαυτό του να φάει σοκολάτα για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες.

Αλλά ακόμα και τότε, η ποσότητα ήταν αυστηρά περιορισμένη.

Novak Djokovic: The diet that propelled me to success pic.twitter.com/qLD7Rkt73x — Graham Bensinger (@GrahamBensinger) July 25, 2023

Ο Τζόκοβιτς εξήγησε αργότερα:

«Πόση πειθαρχία έχω; Τον Ιανουάριο του 2012, νίκησα τον Ναδάλ στον τελικό του Australian Open. Ο αγώνας διήρκεσε πέντε ώρες και πενήντα τρία λεπτά - ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του Australian Open και ο μεγαλύτερος τελικός Grand Slam στην εποχή του Open.

Πολλοί σχολιαστές χαρακτήρισαν αυτόν τον αγώνα τον σπουδαιότερο αγώνα τένις όλων των εποχών. Μετά τη νίκη, καθόμουν στα αποδυτήρια στη Μελβούρνη. Ήθελα μόνο ένα πράγμα - να νιώσω τη γεύση της σοκολάτας.

Δεν την είχα νιώσει από το καλοκαίρι του 2010. Ο στενός μου φίλος και φυσιοθεραπευτής Μίλιαν Αμάνοβιτς μου έφερε μια σοκολάτα. Έσπασα ένα κύβο - ένα μικροσκοπικό κύβο - και το έβαλα στο στόμα μου, αφήνοντάς το να λιώσει στη γλώσσα μου. Αυτό ήταν το μόνο που επέτρεψα στον εαυτό μου. Τόσο καιρό μου πήρε για να φτάσω στο νούμερο 1».