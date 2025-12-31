Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα άκουσαν πολιτικοί αρχηγοί

Μέσα σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα καθιερωμένα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα σε διάφορους πολιτικούς αρχηγούς.

Διάφορες χορωδίες από κάθε άκρη της Ελλάδας, βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία κομμάτων και τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια της περιόδου σκορπώντας χαμόγελα.

Από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων τα «άκουσε» ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, έψαλλε η αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Eurokinissi

Τα κάλαντα στον Δημήτρη Κουτσούμπα είπε η χορωδία της ΚΝΕ

Την ίδια ώρα, από την χορωδία της ΚΝΕ υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Χρήστου Κολοβού και καθώς επίσης και από την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω άκουσε σήμερα, Τετάρτη (31/12) τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και τα κάλαντα της ΚΝΕ, ο ΓΓ της ΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην έδρα της στον Περισσό.

