Πέθανε ο σπουδαίος ζωγράφος και γλύπτης Μιχάλης Κατζουράκης

Έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων ο ζωγράφος, εικαστικός και γλύπτης Μιχάλης Κατζουράκης, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού design, με καθοριστική συμβολή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μελισσίων.

Τα πρώτα βήματα της καριέρας του

Ο Μιχάλης Κατζουράκης γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1933 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και από το 1938 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών, σπούδασε ζωγραφική στο Παρίσι δίπλα στον André Lhote και γραφικές τέχνες στη σχολή του Paul Colin. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1955, ξεκινώντας μια δυναμική πορεία ως ελεύθερος επαγγελματίας γραφικών τεχνών και εικαστικός.

Τη δεκαετία του ’60 υπήρξε καλλιτεχνικός σύμβουλος του ΕΟΤ και συνίδρυσε μαζί με τον Φρέντυ Κάραμποττ και τη σύζυγό του Αγνή το θρυλικό Διαφημιστικό Κέντρο Αθηνών «Κ&Κ», που καθόρισε την πορεία του ελληνικού design, εισάγοντας τον μοντερνισμό και τη μινιμαλιστική αισθητική σε διεθνές επίπεδο.

Διεθνής διακρίσεις

Το έργο του απέσπασε πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων διεθνή βραβεία αφίσας, τιμητικές διακρίσεις από κορυφαίους οργανισμούς του εξωτερικού και τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος από την ελληνική Πολιτεία για τη συνολική του προσφορά.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 στράφηκε εντονότερα στον εικαστικό χώρο, αναπτύσσοντας ένα αυστηρό αλλά και λυρικό αφαιρετικό λεξιλόγιο βασισμένο στη γεωμετρία. Έργα του εκτέθηκαν σε σημαντικές γκαλερί και μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συμμετείχε σε Μπιενάλε και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Τα έργα του κοσμούν σήμερα μουσεία, δημόσιους χώρους και συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και του design.