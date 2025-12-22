Πέθανε ο συνθέτης και τραγουδιστής του Driving Home for Christmas Chris Rea

Γεννημένος το 1951 στο Μίντλεσμπρο από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα, ο Chris Rea μεγάλωσε νιώθοντας συχνά outsider, κάτι που όπως έλεγε τον διαμόρφωσε καλλιτεχνικά. Ξεκίνησε παίζοντας μουσική παράλληλα με χειρωνακτικές δουλειές, ακόμη και στο εργοστάσιο παγωτών ή το μικρό καφέ του πατέρα του, πριν στραφεί οριστικά στη μουσική και κυκλοφορήσει το πρώτο του single το 1974.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε στις ΗΠΑ με το Fool (If You Think It’s Over) το 1978, που του χάρισε και υποψηφιότητα για Grammy, αν και για αρκετά χρόνια δυσκολεύτηκε να εδραιωθεί. Η καριέρα του απογειώθηκε ξανά στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του ’80, με άλμπουμ όπως το The Road to Hell και το Dancing With Strangers, ενώ το Driving Home for Christmas, ένα τραγούδι που αρχικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, εξελίχθηκε με τον καιρό σε διαχρονικό χριστουγεννιάτικο ύμνο.

Συνολικά κυκλοφόρησε 25 στούντιο άλμπουμ, πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους και κατάφερε να συνδυάσει μπλουζ, ποπ, σόουλ και soft rock με τρόπο απολύτως προσωπικό.

Πέρα από τη μουσική, ο Rea είχε έντονη αγάπη για τα αυτοκίνητα και τους αγώνες ταχύτητας, φτάνοντας μέχρι και να συμμετάσχει σε αγώνες τουρισμού και να δουλέψει ως μηχανικός σε ομάδα της Formula 1. Στη ζωή του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο στο πάγκρεας, διαβήτη και εγκεφαλικό επεισόδιο, χωρίς όμως να σταματήσει να δημιουργεί. Παρέμεινε πολιτικά ενεργός, στηρίζοντας το Εργατικό Κόμμα, και μέχρι το τέλος θεωρούνταν ένας αυθεντικός καλλιτέχνης που ακολούθησε τον δικό του δρόμο, μακριά από μόδες και ευκολίες.