Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Ο Αντώνης Κοκορίκος, ένας από τους πλέον αγαπητούς δημοσιογράφους, πέθανε αργά χθες το απόγευμα, σε ηλικία 67 ετών, όπως έκανε γνωστό η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook.

O Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και από το 1982 υπηρέτησε από την πρώτη γραμμή τη δημοσιογραφία σε μεγάλα ΜΜΕ, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ανάρτηση της ΚΕΔ

«Εφυγε» Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ\Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. «Έφυγε» πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως.Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση….

Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικε΄ς διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή.

Στη φωτογραφία ο Αντώνης γράφει αφιέρωση στο βιβλίο του για τον άλλο Αδελφό Κώστα Μπετινάκη: Το "Σχέδιο για τη χώρα» που μας αφήνει παρακαταθήκη