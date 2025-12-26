Θλίψη στον κόσμο της ρυθμικής για την απώλεια της 18χρονης Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

Η είδηση του θανάτου της Ιζαμπέλ Μαρσινάκ βύθισε στο πένθος την αθλητική κοινότητα, σκορπίζοντας θλίψη πολύ πέρα από τα όρια της ρυθμικής γυμναστικής. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η νεαρή αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή, έπειτα από μακρά και γενναία μάχη με το λέμφωμα Χότζκιν, έναν καρκίνο που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα.



Η Μαρσινάκ είχε ήδη προλάβει να γράψει το δικό της κεφάλαιο στον χώρο του αθλήματος, κατακτώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας νέων το 2021. Το ταλέντο, η αφοσίωση και η εργατικότητά της την είχαν ξεχωρίσει από πολύ μικρή ηλικία, ενώ όσοι τη γνώριζαν μιλούσαν για ένα παιδί με πάθος για τη ρυθμική και σπάνια ωριμότητα για την ηλικία του.



Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, η Ιζαμπέλ πάλεψε με αξιοπρέπεια και δύναμη, αποτελώντας παράδειγμα θάρρους τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η απώλειά της άφησε ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της, στους συναθλητές της και σε όλους όσοι πίστεψαν στο όνειρό της.

🚨VEJA: Faleceu em Curitiba a ginasta paranaense Isabelle Marciniak, de 18 anos.



Isabelle lutava contra um linfoma de Hodgkin e não resistiu às complicações da doença. Natural de Araucária (PR), a jovem recebeu manifestações de pesar da federação e do clube em que atuava. pic.twitter.com/QxlZAfL2jp — CHOQUEI (@choquei) December 25, 2025



Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στην Αραουκάρια, την πόλη από την οποία καταγόταν, στη μητροπολιτική περιοχή της Κουριτίμπα, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και η ταφή της.