Απίστευτο σκάνδαλο ξεσκέπασε το BBC: Άρπαξαν 4 εκατ. ευρώ από χρήματα-δωρεές σε παιδιά με καρκίνο

Σε μια σοκαριστική δημοσιογραφική έρευνα, το BBC αποκαλύπτει ένα καλοστημένο κύκλωμα απάτης εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εκμεταλλευόταν παιδιά με καρκίνο, στήνοντας ψεύτικες καμπάνιες εράνων και υπεξαιρώντας τα χρήματα που συγκεντρώνονταν στο όνομά τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, οι επιτήδειοι εντόπιζαν παιδιά ηλικίας 3 έως 9 ετών σε χώρες όπως η Κολομβία, η Ουκρανία, το Μεξικό και οι Φιλιππίνες, προσέγγιζαν τις οικογένειές τους και παρήγαγαν βίντεο «υψηλής συναισθηματικής φόρτισης» με σαφές σενάριο. Βασική προϋπόθεση ήταν τα παιδιά να εμφανίζονται χωρίς μαλλιά, συνδεδεμένα με ψεύτικους ορούς και να κλαίνε μπροστά στην κάμερα.

Έβαζαν κρεμμύδια για να κλαίνε τα παιδιά στο βίντεο!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του επτάχρονου Khalil. Όπως περιγράφει η μητέρα του στο BBC, το παιδί αναγκάστηκε να απαγγείλει αγγλικό κείμενο που του είχαν δώσει, ενώ στο γύρισμα χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και κρεμμύδια και μενθόλη για να προκληθούν δάκρυα. Η οικογένεια πείστηκε ότι το βίντεο θα βοηθούσε στη χρηματοδότηση της θεραπείας του. Αν και η καμπάνια φέρεται να συγκέντρωσε περίπου 27.000 δολάρια, η μητέρα έλαβε μόνο 700 δολάρια ως «αμοιβή γυρίσματος». Έναν χρόνο αργότερα, το παιδί πέθανε, χωρίς ποτέ να ωφεληθεί από τα χρήματα.

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση του μικρού Hector, για τον οποίο συγκεντρώθηκαν μεγάλα ποσά για υποτιθέμενη μεταμόσχευση. Η οικογένεια έλαβε μόνο μια εφάπαξ αμοιβή, ενώ, σύμφωνα με το BBC, τα βίντεο συνέχισαν να αποφέρουν έσοδα ακόμη και μετά τον θάνατό του το 2024.

Οι οικογένειες των παιδιών δηλώνουν ότι δεν έλαβαν ποτέ χρήματα από ποσά που συνολικά ξεπερνούν τα 4 εκατ. δολάρια, τα οποία συγκεντρώθηκαν στο όνομα των παιδιών τους μέσω διαδικτυακών καμπανιών. Πίσω από το δίκτυο φέρεται να βρίσκεται ένας Ισραηλινός που ζει στον Καναδά, ο Erez Hadari.

Πώς ξεσκεπάστηκε η απάτη

Η έρευνα του BBC ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν εντόπισε διαφημίσεις στο YouTube με πανομοιότυπη αισθητική και γλώσσα, που παρουσίαζαν άρρωστα παιδιά από διαφορετικές χώρες και υποστήριζαν ότι είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τη θεραπεία τους. Πολλές από τις καμπάνιες εμφανίζονταν να συνδέονται με τον οργανισμό Chance Letikva (Chance for Hope), εγγεγραμμένο στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, τα βίντεο αποτελούσαν προϊόν επαγγελματικής παραγωγής, με «οντισιόν», συμβόλαια και αυστηρό σενάριο. Όταν οι γονείς ζητούσαν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, λάμβαναν απαντήσεις ότι η καμπάνια «δεν πέτυχε» ή ότι τα ποσά απορροφήθηκαν από «έξοδα διαφήμισης». Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παιδιά πέθαναν ενώ περίμεναν βοήθεια που είχε ήδη συγκεντρωθεί, αλλά δεν τους παραδόθηκε ποτέ.

Οι προσπάθειες του BBC να επικοινωνήσει με τον Erez Hadari δεν απέδωσαν. Σε ένα μοναδικό φωνητικό μήνυμα που έστειλε στους δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι η οργάνωση «δεν ήταν ποτέ ενεργή», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.