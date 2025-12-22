Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ: «Δεν έχω γνωρίσει κάποιον τόσο γενναίο - Ήταν η ηρωίδα μου»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του διάσημου ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ καθώς η μικρότερη αδελφή του Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Μιλώντας στο περιοδικό People, ο βραβευμένος ηθοποιούς επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ζάιντλερ η οποία όπως τόνισε έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. «Η αδερφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου», είπε ο Κλούνεϊ στο περιοδικό. «Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον τόσο γενναίο. Θα μου λείψει τρομερά όπως και στην Αμάλ».

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφερόταν πως η Ζάιντλερ πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε στο St. Elizabeth Healthcare στην Αουγκούστα του Κεντάκι.

«Μια ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, μοιράστηκε τις δεξιότητές της ως δασκάλα καλλιτεχνικών δημοτικού στο Ανεξάρτητο Σχολείο της Αουγκούστα για αρκετά χρόνια», έγραφε η ανακοίνωση. «Στο λύκειο, τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα τής έδωσαν τα προσόντα να γίνει National Merit Scholar. Η αγάπη της για την ανάγνωση την συνέδεσε με άλλους αναγνώστες σε μια τοπική λέσχη βιβλίου. Ήταν επίσης μέλος της Συντεχνίας Τέχνης της Αουγκούστα και ήταν πρώην μεγάλη στρατάρχης της ετήσιας παρέλασης των Λευκών Χριστουγέννων της Αουγκούστα».

«Εκτός από τους γονείς της, αφήνει πίσω τα αγαπημένα της παιδιά, τον Νικ Ζάιντλερ και την Άλισον Ζάιντλερ Χερόλαγκα και τον σύζυγό της, Κένι, τον αδελφό της, Τζορτζ Κλούνεϊ και τη σύζυγό του, Άμαλ, και αρκετούς θείους, θείες και ξαδέρφια.»

Αν και η Ζάιντλερ είχε παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ανόδου του Κλούνεϊ στην καριέρα του, τα δυο αδέλφια παρέμεναν πολύ δεμένα και αγαπημένα. «Είμαι πολύ δεμένος με την αδερφή μου», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στην εκπομπή CBS This Morning το 2015.

Τα αδέλφια, που μεγάλωσαν μαζί στη μικρή πόλη Αουγκούστα του Κεντάκι, ξανασυναντήθηκαν στον λαμπερό ιταλικό γάμο του Κλούνεϊ με τη σύζυγό του, Αμάλ, το 2014.