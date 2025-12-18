Τζορτζ Κλούνεϊ: «Τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν στα ιταλικά για να μην καταλαβαίνω»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αστειεύτηκε ότι τα δίδυμα παιδιά του είναι «σάπια μέχρι το κόκαλο» επειδή τον κοροϊδεύουν άγρια ​​στα ιταλικά για να μην μπορεί να καταλάβει. Ο 64χρονος ηθοποιός που έχει αποκτήσει την Έλλα και τον οκτάχρονο Αλεξάντερ με τη σύζυγό του, την 47χρονη Άμαλ, που είναι δικηγόρος προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπε μάλιστα ότι τα παιδιά του μιλούν άπταιστα πολλές γλώσσες.

Μιλώντας στην εκπομπή The Capital Evening Show με τον Jimmy Hill την Τρίτη, ο George εξήγησε πως όταν τον κοροϊδεύουν, «κάθεται εκεί σαν ηλίθιος» ενώ η οικογένειά του τον περιπαίζει.

Συγκεκριμένα είπε: «Μιλούν επίσης άπταιστα γαλλικά. Επίσης αγγλικά, που είναι ξένη γλώσσα για μένα, οπότε έχω ήδη μπλέξει σε μπελάδες. Με ''σκίζουν'' ακριβώς μπροστά στα μάτια μου και τους κοιτάζω λέγοντάς τους «τι είπατε;» και «για τι πράγμα μιλάτε;». Η γυναίκα μου καταλαβαίνει τι λένε, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια, ενώ εγώ απλώς κάθομαι εκεί σαν ηλίθιος.

Εντάξει, όταν κάνεις παιδιά θα δεις ότι είναι μικρά αλλά είναι κακά. Είναι ''σάπια'' μέχρι το μεδούλι. Και μπορούν να σε συντρίψουν», αστειεύτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Μιλώντας στους Times, είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θυσιάζουν τον χρόνο που θα μπορούσαν να περάσουν με την οικογένειά τους για να βγάλουν τα προς το ζην όταν ξεκινούν την καριέρα τους. Και πρόσθεσε: «Για μένα ήταν πιο εύκολο. Έκανα παιδιά πολύ αργά και έτσι μπορούσα να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί τους. Αλλά όταν είσαι νέος; Αυτό είναι δύσκολο».

Όπως εξήγησε τώρα που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, πιο έμπειρος και πιο οικονομικά ασφαλής, μπορεί να είναι πιο επιλεκτικός ως προς το ποια έργα αναλαμβάνει στην πραγματικότητα, ενώ στην αρχή «δεν έχεις κανέναν έλεγχο» πάνω σε αυτό.