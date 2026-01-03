Τζορτζ Κλούνεϊ: «Στη Γαλλία οι παπαράτσι δεν κυνηγούν τα παιδιά μου - Εδώ θα ζήσουν καλύτερα»

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ μεγαλώνουν τα 8χρονα δίδυμα παιδιά τους, τον Αλεξάντερ και την Έλλα, στο πρώην οινοποιείο Domaine du Canadel των 425 στρεμμάτων που αγόρασαν το 2021 έναντι 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων και δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ με αυτή την απόφαση!

Μάλιστα η διάσημη οικογένεια έκανε ένα σημαντικό βήμα ώστε η μετακόμισή τους στη Γαλλία να είναι πιο μόνιμη. Το ζευγάρι και τα οκτάχρονα δίδυμα παιδιά τους έγιναν και επίσημα Γάλλοι πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Journal officiel.

«Δεν θα είχαν ποτέ δίκαιη μεταχείριση»

Οι Κλούνεϊ περνούν το μεγαλύτερο μέρος του έτους στο γαλλικό κάστρο τους κοντά στο χωριό Μπρινιόλ στη νότια Γαλλία καθώς θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Λατρεύω τη γαλλική κουλτούρα, τη γαλλική γλώσσα, ακόμα κι αν δεν είμαι ακόμα καλός σε αυτήν μετά από 400 ημέρες μαθημάτων! Μεγάλωσα σε ένα αγρόκτημα και ως παιδί μισούσα την ιδέα. Αλλά τώρα τα παιδιά μου έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή.

Ανησυχούσα για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, στην κουλτούρα του Χόλιγουντ. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη μεταχείριση στη ζωή. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου! Στη Γαλλία δεν τους ενδιαφέρει η φήμη. Εδώ, δεν φωτογραφίζουν παιδιά. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις πύλες του σχολείου. Αυτό είναι το Νο1 για εμάς», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε συνέντευξή του.

Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν (IMAGO / ABACAPRESS)

Κινητά… τέλος

Η Αμάλ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρος, εφαρμόζει έναν απλό κανόνα με τους καλεσμένους του σπιτιού της: απαγορεύει τα κινητά τηλέφωνα! Με αυτόν τον τρόπο θέλει να προστατεύσει ακόμη περισσότερο την ιδιωτικότητα των παιδιών της

«Η δημιουργία ιδιωτικών στιγμών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Αλλά αυτός είναι και ο λόγος που διασκεδάζουμε πολύ στο σπίτι. Στην είσοδο έχω ένα καλάθι με τηλέφωνα που χρησιμοποιώ για να παίρνω τα τηλέφωνα όλων όσοι μπαίνουν μέσα! Είναι σημαντικό να βρεις αυτή την ισορροπία και να έχεις χρόνο με την οικογένειά σου και τους φίλους σου και όλοι να αισθάνονται ασφαλείς και ήρεμοι. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν επιπτώσεις στα παιδιά μας. Δεν εκθέτουμε δημόσια τα παιδιά μας, δεν έχουμε ανεβάσει ποτέ φωτογραφίες τους στα social media», εξομολογήθηκε η Αμάλ.

Η οικογένεια διαμένει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο κάστρο και απολαμβάνει την πισίνα, το γήπεδο τένις, τους κήπους, τη λίμνη, τον ελαιώνα και τον αμπελώνα του κτήματος. Συχνά ταξιδεύουν και στα άλλα σπίτια που διαθέτουν σε Ιταλία, Αγγλία και ΗΠΑ, ενώ τα δίδυμα ήδη μιλούν άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά…