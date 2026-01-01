Σφοδρή επίθεση Τραμπ σε Κλούνεϊ: «Αποτυχημένος σταρ του κινηματογράφου»

«Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας αποτυχημένος σταρ του κινηματογράφου». Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον ηθοποιό, με αφορμή την απόφασή του να πάρει ο ίδιος και η οικογένειά του τη γαλλική υπηκοότητα.

«Ο Κλούνεϊ έλαβε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική, παρά για τις πολύ λίγες και εντελώς μέτριες ταινίες του», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αναφερόμενος στο πώς ο Κλούνεϊ «απέλυσε» τον Τζο Μπάιντεν προτρέποντας τον πρώην πρόεδρο να αποσυρθεί από τις εκλογές του 2024.

«Δεν ήταν σταρ του κινηματογράφου, ήταν απλώς ένας μέσος άνθρωπος που παραπονιόταν, συνεχώς, για την κοινή λογική στην πολιτική», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε επίσης την είδηση ​​ότι ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, απέκτησαν πρόσφατα τη γαλλική υπηκοότητα.

«Ήταν πλακατζής»

Τα συγκεκριμένα σχόλια ήρθαν αφότου ο Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε ανοιχτά για την προηγούμενη γνωριμία του με τον Τραμπ και μοιράστηκε επικρίσεις για ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το CBS και το ABC για τον διακανονισμό αγωγών με τον Αμερικανό πρόεδρο.



«Τον γνώριζα πολύ καλά», δήλωσε ο Αμερικανός σταρ του Jay Kelly στο Variety. «Με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο και προσπάθησε να με βοηθήσει να μπω σε νοσοκομείο μια φορά για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον έβλεπα σε κλαμπ και σε εστιατόρια. Είναι πολύ πλακατζής. Ε, ήταν. Όλα αυτά άλλαξαν».



«Αν το CBS και το ABC είχαν αμφισβητήσει αυτές τις αγωγές και είχαν πει: "Πήγαινε να γ...θείς", δεν θα βρισκόμασταν εκεί που είμαστε στη χώρα», πρόσθεσε ο Κλούνεϊ. «Αυτή είναι απλώς η αλήθεια».

Ο Κλούνεϊ και ο Τραμπ ανταλλάσσουν εδώ και καιρό επικρίσεις και σχόλια δημόσια, όπως σημειώνει ο Independent.



Το καλοκαίρι, ο Κλούνεϊ, του οποίου η θεατρική μεταφορά της ταινίας του «Καληνύχτα και Καλή Τύχη» φέτος έκανε εύστοχα σχόλια για τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, δήλωσε ότι «όλοι» ανησυχούν μήπως στοχοποιηθούν από την κυβέρνηση Τραμπ.



«Αλλά ξέρεις, αν περάσεις τη ζωή σου ανησυχώντας για πράγματα, τότε δεν θα κάνεις τίποτα», είπε στο CNN.

«Θέλω να μπορώ να κοιτάζω τα παιδιά μου στα μάτια και να τους λέω πού βρισκόμασταν και τι κάναμε σε συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας, και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό», πρόσθεσε.

«Άπιστος, μαχαιρώνει πισώπλατα»

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, κατακρίνει τακτικά τον παλιό του φίλο Κλούνεϊ.

Ο πρόεδρος εξοργίστηκε αφότου ο Κλούνεϊ έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes» νωρίτερα φέτος, ισχυριζόμενος ότι ο «αποτυχημένος πολιτικός σχολιαστής» απέρριψε τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «σαν σκύλο».



Πέρυσι, μετά το περιστατικό με τον Μπάιντεν, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Κλούνεϊ ότι ήταν «πολύ άπιστος», ότι «μαχαίρωσε πισώπλατα» και ότι είναι «ηθοποιός κινηματογράφου τρίτης κατηγορίας».



Ο Κλούνεϊ είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες του κινηματογράφουκαι οι ταινίες του έχουν αποφέρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του.



Έχει κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία Όσκαρ.