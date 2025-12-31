Trump Mobile: Καθυστερεί το χρυσό smartphone που λανσάρει η οικογένεια Τραμπ - Πόσο θα κοστίζει

Σε αναβολή των σχεδίων για την κυκλοφορία ενός χρυσού smartphone με την επωνυμία Ντόναλντ Τραμπ, οδηγείται η Trump Mobile, η εταιρεία τηλεφωνίας που ιδρύθηκε από την οικογενειακή επιχείρηση του Αμερικανού προέδρου και μεγιστάνα.

Το συγκεκριμένο χρυσό κινητό αναμένεται να κοστίζει 499 δολάρια (περίπου 425 ευρώ).

Ο Οργανισμός Τραμπ («Trump Organization»), που διοικείται από τους γιους του Τραμπ όσο εκείνος είναι στον Λευκό Οίκο, έδωσε άδεια για την κυκλοφορία μιας υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας και αντίστοιχης συσκευής τον Ιούνιο του 2025.

Στο τελευταίο εμπόδιο για το έργο, η Trump Mobile δήλωσε ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» η συσκευή να μην παραδοθεί αυτόν τον μήνα, ανέφεραν οι Financial Times. Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας δήλωσε στους FT ότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης είχε διαταράξει αυτά τα σχέδια.

Το smartphone T1, που περιγράφεται από την εταιρεία ως «περήφανα αμερικανικό», αρχικά προωθήθηκε ως ανταγωνιστής των συσκευών της Apple και της Samsung, προερχόμενος «μέσα από την Αμερική». Σχεδόν όλα τα smartphones που πωλούνται στις ΗΠΑ κατασκευάζονται στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, ενώ όλο και περισσότερο στην Ινδία και το Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα σχέδια για το T1 βγήκαν στην επιφάνεια λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Apple για τα σχέδιά της να μεταφέρει την παραγωγή του iPhone από την Κίνα στην Ινδία.

Το χρυσό τηλέφωνο και η σύγκρουση συμφερόντων

Με μια αμερικανική σημαία χαραγμένη πάνω του, το T1 αρχικά προγραμματιζόταν να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο ενώ έκτοτε ο ιστότοπος της εταιρείας Trump Mobile γράφει ότι θα κυκλοφορήσει «αργότερα φέτος».

Μάλιστα, οι πελάτες πρέπει να καταβάλουν μια προκαταβολή 100 δολαρίων (85 ευρώ) εάν θέλουν να παραγγείλουν τη συσκευή.

Παραμένει ασαφές ποιος θα μπορούσε να κατασκευάσει το χρυσό τηλέφωνο, δεδομένων των χαμηλών επιπέδων εγχώριας παραγωγής smartphone στις ΗΠΑ.

the iPhone 17 Pro and 17 Pro Max are gonna face some serious competition in the US this year😨



The Trump T1 offers unimaginable specs for $499, it's way better than the iPhone 16 Pro Max, while being more than half the price



will Apple ever catch up?😿 pic.twitter.com/6NFU5IoKtN — Sankew (@Sankew06) June 16, 2025

Η Trump Mobile προσφέρει επίσης ένα συμβόλαιο τηλεφωνίας που κοστίζει 47,45 δολάρια (40,41 ευρώ) μηνιαίως, με το όνομα του προγράμματος να αναφέρεται στην ιδιότητα του Τραμπ ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Η Trump Mobile διευθύνεται από τους γιους του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ. Ο Οργανισμός Τραμπ παράγει επίσης και άλλα αντικείμενα με την επωνυμία του Αμερικανού προέδρου.

Η τεράστια επιχείρηση έχει επεκταθεί από τα ακίνητα στα ψηφιακά μέσα και τις τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας εγείρει ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων καθώς η οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου λειτουργεί σε έναν τομέα που ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από ομοσπονδιακές υπηρεσίες, στις οποίες ο Τραμπ ασκεί εκτελεστική εξουσία.