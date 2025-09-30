Ο Τζορτζ Κλούνεϊ γυρνά την πλάτη στο Χόλιγουντ για χάρη των παιδιών του

Και κάπως έτσι, το Χόλιγουντ χάνει ξαφνικά κάτι από τη λάμψη του, η μεγάλη οθόνη «μικραίνει» και ο παγκόσμιος κινηματογράφος χάνει έναν από τους πιο γοητευτικούς άνδρες που έχουν εμφανιστεί ποτέ...

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στο Χόλιγουντ για χάρη των παιδιών του και ένα φτερούγισμα στην καρδιά το νιώσαμε...

Ο καταξιωμένος ηθοποιός έκανε γνωστό ότι θα αρχίσει να «περιορίζει» την καριέρα του στην υποκριτική, καθώς θέλει να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, κάτι που είχε θυσιάσει στο παρελθόν.

Ο καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ δήλωσε ότι αρχίζει να «καταλαγιάζει» την υποκριτική του καριέρα, καθώς προτιμά να περνά χρόνο με τα παιδιά του παρά να βρίσκεται σε γυρίσματα ταινιών, όσο μεγάλη επιτυχία κι αν έχουν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που είναι παντρεμένος με την κορυφαία δικηγόρο πολιτικών δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, Αμάλ Αλαμουντίν, παραδέχεται ότι η ηλικία τον έχει κάνει να εκτιμά τον οικογενειακό χρόνο περισσότερο από ποτέ και τονίζει ότι τώρα είναι η στιγμή στη ζωή του που θέλει να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές του.



Ο 64χρονος δηλώνει ότι το να κυνηγάει μεγάλους ρόλους δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyStar: «Δεν βιάζομαι πλέον να πετύχω. Η καριέρα μου είχε πολλά οφέλη και, ξέρετε, τα πράγματα είχαν αρχίσει να τελειώνουν, οπότε μπορώ να είμαι περισσότερο στο σπίτι με τα παιδιά μου. Κι αυτό είναι διασκεδαστικό».



Μιλώντας στην αμερικανική τηλεόραση με αφορμή την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας με τίτλο «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε στο πώς την τελευταία δεκαετία θυσίασε τον χρόνο του με τα δίδυμα για να εργαστεί στο Χόλιγουντ και παραδέχτηκε ότι απλά δεν θέλει να το κάνει πια αυτό.



«Πιθανότατα όλοι κάνετε τις ίδιες συζητήσεις. Σχεδόν κάθε επαγγελματικός κλάδος κάνει αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες είναι: "Μακάρι να μην μου είχε λείψει αυτό που έκαναν τα παιδιά μου όταν δούλευα"».

«Είναι σαν να αποδέχεσαι τη θυσία που πρέπει να κάνεις για να πετύχεις σε οποιαδήποτε επιχείρηση».

