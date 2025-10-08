Η συμμορία του Κλούνεϊ επιστρέφει - Ποιους θα δούμε στο Ocean's 14

Νέα «βόμβα» για τους φίλους των ταινιών με θέμα τις ληστείες έσκασε από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το πολυαναμενόμενο «Ocean's 14» είναι πλέον γεγονός. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε στο E! News ότι η ταινία είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει τα γυρίσματα μέσα στο 2026, με την επιστροφή του καστ του αρχικού franchise.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, ο Κλούνεϊ, ο οποίος είχε πρωτο-υπαινιχθεί την ύπαρξη ενός «εξαιρετικού» σεναρίου για το «Ocean’s 14» το 2023, είναι πλέον κατηγορηματικός:

«Μόλις λάβαμε την έγκριση του προϋπολογισμού από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να το στήσουμε. Είναι μόνο θέμα προγραμματισμού. Προσπαθούμε να ορίσουμε την ημερομηνία έναρξης για εμάς. Πιθανότατα να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα σε εννέα με δέκα μήνες από τώρα».

Επιβεβαίωσε δε, την επιστροφή των κορυφαίων συναδέλφων του, τονίζοντας τη στενή φιλία που τους συνδέει: «Ναι, ο Μπραντ Πιτ, ο Ματ Ντέιμον, ο Ντον Τσιντλ και η Τζούλια Ρόμπερτς. Δείπνησα χθες το βράδυ με την Τζούλια. Είναι όλοι ακόμα πολύ καλοί φίλοι. Οπότε, η ευκαιρία να δουλέψουμε ξανά μαζί θα είναι διασκεδαστική».

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, τη σκηνοθεσία του sequel αναμένεται να αναλάβει ο Ντέιβιντ Λιτς, σκηνοθέτης των επιτυχιών «Ο Κασκαντέρ» (The Fall Guy) και «Bullet Train».

Η ιδέα πίσω από το «Ocean’s 14» και το franchise

Το αρχικό franchise «Ocean’s», σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven», το οποίο ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 450 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ακολούθησαν τα «Ocean’s Twelve» (2004) και «Ocean’s Thirteen» (2007).

Όταν ο Κλούνεϊ ρωτήθηκε το 2023 εάν το σενάριο αφορούσε το «Ocean’s 14», είχε δηλώσει πως «η ιδέα θυμίζει κάπως το ‘Going in Style’». Αναφερόταν στην κωμωδία ληστείας του 1979 (που γυρίστηκε ξανά το 2017 με τους Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν και Άλαν Άρκιν), όπου τρεις ηλικιωμένοι πολίτες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν μια ληστεία. Αυτό υποδηλώνει ότι η νέα ταινία ίσως εξερευνήσει μια πιο χιούμορ και αυτοαναφορική πτυχή της ηλικίας των αρχικών μελών της συμμορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ocean’s 14» θα είναι ξεχωριστό από το ήδη αναφερθέν πρίκουελ του franchise, το οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν οι αγαπημένοι ηθοποιοί της ταινίας «Barbie», Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ, με την ιστορία να διαδραματίζεται στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1960.