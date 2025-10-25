Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έδωσε... συγχαρητήρια στους «ποντικούς» του Λούβρου - «Έκαναν πολύ καλή δουλειά»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνεχάρη, αστειευόμενος, τους κλέφτες του Λούβρου. Το αστείο αποτέλεσε μια έμμεση αναφορά στον ρόλο του ως Danny Ocean στη δημοφιλή σειρά ταινιών Ocean's καθώς δήλωσε ότι θα επανενωθεί με την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Μπραντ Πιτ, τον Ματ Ντέιμον και τον Ντον Τσιντλ για το επόμενο έργο, Ocean's Fourteen, με τα γυρίσματα να ξεκινούν το 2026.

«Ήταν ωραίο... ε, ωραίο»



Η δήλωσή του έγινε λίγες ημέρες μετά τη ληστεία στο Λούβρο στο Παρίσι, όπου άγνωστοι έκλεψαν οκτώ κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος από την γκαλερί του Απόλλωνα. Στην πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly στις 23 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, ο Κλούνεϊ σχολίασε στο Variety για τους πραγματικούς κλέφτες:



«Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους. Φαίνεται ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά για να ξεφύγουν».



Με χιουμοριστική διάθεση, συνέχισε: «Ήταν ωραίο… ε, ωραίο. Τρομερό, αλλά αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης, όπως εγώ, ήμουν πολύ περήφανος γι’ αυτούς», πρόσθεσε με χιούμορ, καθώς ο δημοφιλής πρωταγωνιστής στην σειρά ταινιών Ocean's είναι επαγγελματίας κλέφτης. Ο 64χρονος ηθοποιός πρόσθεσε σε άλλο σημείο, αστειευόμενος με τους δημοσιογράφους, ότι η επόμενη ταινία Ocean's ίσως εμπνευστεί από την πραγματική ληστεία, αλλά «κάποιος το έχει ήδη κάνει, φίλε, δεν ξέρω».

Οι ταινίες Ocean's, ξεκινώντας από το Ocean's Eleven του 2001, ακολουθούν τον Danny Ocean και την ομάδα επαγγελματιών κλεφτών του, οι οποίοι πραγματοποιούν φαντασμαγορικές ληστείες. Η επανένωση των πρωταγωνιστών έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για το νέο κεφάλαιο της σειράς, καθώς το σενάριο έχει ολοκληρωθεί και οι παραγωγοί προγραμματίζουν τις λεπτομέρειες των γυρισμάτων.