Τζόρτζ Κλούνει: Η γνωριμία με τον Πολ Νιούμαν και η συμβουλή που του έδωσε χωρίς να τον γνωρίζει

Πριν κατακτήσει το Χόλιγουντ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε την τύχη να συναντηθεί με τον Πολ Νιούμαν και να πάρει κάποιες συμβουλές που δεν θα ξεχάσει. Ο 64χρονος σήμερα ηθοποιός υποδυόταν τον γοητευτικό Δρ. Νταγκ Ρος στην τηλεοπτική σειρά «Επείγοντα» όταν συναντήθηκε με τον αείμνηστο Νιούμαν, ο οποίος γύριζε την ταινία του 1999 «Μήνυμα σε μπουκάλι». Φαίνεται περίεργο, ωστόσο, ο Πολ Νιούμαν «δεν είχε ιδέα» ποιος ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ θυμήθηκε τη συμβουλή που του είχε δώσει και είπε χαρακτηριστικά. «Όταν τον γνώρισα για πρώτη φορά, ήταν στην Warner Bros. Ο Νιούμαν καθόταν έξω και κάπνιζε ένα τσιγάρο, οπότε σταμάτησα το αυτοκίνητο του γκολφ και του είπα, "Γεια, ήθελα απλώς να πω ένα γεια".» Δεν είχε ιδέα ποιος ήμουν, αλλά όλοι όσοι περνούσαν με αυτοκίνητα του γκολφ έλεγαν, "Γεια σου, Τζορτζ". "Τζορτζ!" Έτσι, σιγά σιγά, κατάλαβε ότι είχα πετύχει κατά κάποιον τρόπο στον χώρο της υποκριτικής.

Και μετά μου είπε: "Τζορτζ, μην τους αφήσεις να σε κρατήσουν σπίτι". Εννοούσε πολύ συγκεκριμένα αυτή την τάση να απομονώνεσαι επειδή προσπαθείς να διατηρήσεις κάποια ιδιωτικότητα. Η τάση μου εκείνη την περίοδο ήταν όντως να μένω μέσα και ακούγοντας τον Νιούμαν να το λέει αυτό... τα λόγια του απέκτησαν νόημα».