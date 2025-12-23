Μπάρι Μάνιλοου: Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο θρυλικός τραγουδιστής του «Copacabana»

Ο τραγουδιστής του πασίγνωστου «Copacabana», Μπάρι Μάνιλοου, αποκάλυψε τη Δευτέρα (22/12) με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 82χρονος μοιράστηκε τη διάγνωσή του με μια δήλωση στο Instagram, όπου επισημαίνει ότι «εντοπίστηκε νωρίς».

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, πρόσφατα πέρασα έξι εβδομάδες βρογχίτιδας και ακολούθησε υποτροπή για άλλες πέντε εβδομάδες», έγραψε αρχικά στο Instagram. «Παρόλο που είχα ξεπεράσει τη βρογχίτιδα και είχα επιστρέψει στη σκηνή στο Westgate Las Vegas, ο υπέροχος γιατρός μου διέταξε να κάνω μαγνητική τομογραφία απλώς για να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν εντάξει. Η μαγνητική τομογραφία ανακάλυψε ένα καρκινικό σημείο στον αριστερό μου πνεύμονα που πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι καθαρή τύχη (και ένας σπουδαίος γιατρός) που εντοπίστηκε τόσο νωρίς. Αυτά είναι τα καλά νέα» συνέχισε.

Ωστόσο, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του σημείου. «Οι γιατροί δεν πιστεύουν ότι έχει εξαπλωθεί και κάνω εξετάσεις για να επιβεβαιώσω τη διάγνωσή τους. Αυτό είναι όλο. Καμία χημειοθεραπεία. Καμία ακτινοβολία. Μόνο κοτόσουπα και επαναλήψεις του I Love Lucy».

Αποκαλύπτοντας τις προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας του, είπε: «Η μόνη συνέπεια είναι ένας μήνας για να ανακάμψω και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα για τις συναυλίες του Ιανουαρίου. Το νέο πρόγραμμα παρατίθεται παρακάτω. Λυπάμαι πολύ που πρέπει να αλλάξετε τα σχέδιά σας. Όπως κι εσείς, όλοι ανυπομονούσαμε για τις συναυλίες του Ιανουαρίου και μισούμε να πρέπει να μετακινούμε τα πάντα».

«Κάτι μου λέει ότι το Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου θα είναι ένα μεγάλο πάρτι!». Ολοκλήρωσε την δήλωσή του σημειώνοντας: «Ελπίζω να έχετε υπέροχα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος. Και να θυμάστε, αν έχετε έστω και το παραμικρό σύμπτωμα... κάντε το τεστ!» «Θα σας δω στο Westgate Las Vegas για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!»