Ντέιβιντ Κάμερον: O πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων που ξεκίνησαν μετά από παρότρυνση της συζύγου του, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς τη βρετανική κυβέρνηση για την υιοθέτηση στοχευμένου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου.

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως, αν και δεν του είναι εύκολο να συζητά δημόσια για την προσωπική του μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μιλήσει θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια οργανώσεων όπως το Prostate Cancer Research, που ζητούν στοχευμένο προσυμπτωματικό έλεγχο για άνδρες υψηλού κινδύνου.

«Οι άνδρες συχνά αποφεύγουν να μιλούν για την υγεία τους και αναβάλλουν πράγματα», σημείωσε ο Κάμερον «Ένιωσα ότι, από τη στιγμή που συνέβη σε μένα και το αντιμετώπισα χάρη σε μια εξέταση, οφείλω να μιλήσω γι’ αυτό».

Μιλώντας ανοιχτά σε συνέντευξη στους Times του Λονδίνου, ο Κάμερον αποκάλυψε ότι ήταν η σύζυγός του, Σαμάνθα Κάμερον, η οποία τον παρότρυνε να εξεταστεί επηρεασμένη από μία συνέντευξη του ιδιοκτήτη διάσημου εστιατορίου Νικ Τζόουνς που είχε ακούσει στο ραδιόφωνο.

Η σύζυγος του Κάμερον τον πίεσε να κάνει τις ετήσιες εξετάσεις του νωρίτερα. Η απλή αιματολογική εξέταση για την ανίχνευση του ειδικού αντιγόνου του προστάτη (PSA) είχε ανησυχητικά υψηλές τιμές. Στη βιοψία που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον πάσχει από καρκίνο του προστάτη.

Περιγράφοντας τη δική του εμπειρία της διάγνωσης είπε: «Κάνεις μια μαγνητική τομογραφία με μερικά μαύρα σημάδια πάνω της. Σκέφτεσαι, Α, αυτό μάλλον είναι εντάξει. Αλλά όταν έρχεται η βιοψία, σου λέει ότι έχεις καρκίνο του προστάτη».

Η θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ονομάζεται εστιακή θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη και θεωρείται ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία ή η χειρουργική προστατεκτομή.

Ποιος είναι ο Ντέιβιντ Κάμερον

Ο Ντέιβιντ Κάμερον γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1966 και είναι Βρετανός πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2010 έως το 2016.

Μέχρι το 2015, ηγήθηκε της πρώτης κυβέρνησης συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το 1945. Παραιτήθηκε το 2016, όταν το δημοψήφισμα για την παραμονή ή έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. κατέληξε υπέρ της αποχώρησης.

Έπειτα από τη θητεία του στην πρωθυπουργία, ο Ντέιβιντ Κάμερον επέστρεψε στην κυβέρνηση ως υπουργός Εξωτερικών, υπηρετώντας στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, από το 2023 έως το 2024.

Παράλληλα, διετέλεσε ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος από το 2005 έως το 2016, καθώς και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 2005 έως το 2010.