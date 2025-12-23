Περιουσία Γιώργου Τράγκα: Ο γιος αμφισβητεί την αρμοδιότητα του Μονακό – Αιχμές κατά της χήρας

Νέα ανατροπή με αιχμές από την πλευρά του γιου του Γιώργου Τράγκα, Ιωάννη έρχεται να ταράξει τα νερά στην πολύκροτη υπόθεση με αντικείμενο την περιουσία του Γιώργου Τράγκα. Με μια σκληρή ανακοίνωση, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρρά, κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση δικαστικών αποφάσεων» και ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από την απόφαση του Εφετείου του Μονακό. Η νέα αυτή εξέλιξη δείχνει ότι η δικαστική μάχη για την τεράστια ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό παίρνει διαστάσεις μετωπικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην χήρα του Γιώργου Τράγκα Μαρία Καρρά και τον έναν από τους γίους του εκλιπόντος, τον Γιάννη Τράγκα που συνεχίζει την μάχη για την διεκδίκηση του μεριδίου του.

Το «όχι» του Μονακό στην ουσία της υπόθεσης

Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση από το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αγαπηνού, η πρόσφατη απόφαση του Εφετείου στο Πριγκιπάτο δεν αναγνωρίζει γενική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μονακό επί της κληρονομιάς. Αντιθέτως, η κρίση του δικαστηρίου περιορίζεται αποκλειστικά σε ένα αίτημα ασφαλιστικών μέτρων της Μαρίας Καρρά.

Συγκεκριμένα, η πλευρά Αγαπηνού διευκρινίζει:

Προσωρινός διαχειριστής: Το δικαστήριο θα εξετάσει μόνο τον διορισμό διαχειριστή για να ξεπεραστεί ένα τυπικό «αδιέξοδο» στην υπογραφή εγγράφων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Μονακό θα δικάσει την ουσία της κληρονομικής διαφοράς.

Τελεσίδικη απόφαση για την κατοικία: Επισημαίνεται ότι η πρωτόδικη απόφαση, που ορίζει ότι ο Γιώργος Τράγκας δεν υπήρξε ποτέ κάτοικος Μονακό, έχει καταστεί τελεσίδικη.

Η θέση του Ελληνικού Δημοσίου: Η απόρριψη της παρέμβασης του Δημοσίου έγινε μόνο και μόνο επειδή η παρούσα διαδικασία αφορά ασφαλιστικά μέτρα και όχι την ουσία, όπου το Δημόσιο παραμένει βασικός πιστωτής.

Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης η Μαρία Καρρά

Η ανακοίνωση της πλευράς του Ιωάννη Τράγκα προχωρά και σε αποκαλύψεις για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης στην Αθήνα. Όπως γνωστοποιήθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη τακτική ανάκριση για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος) σε βάρος της Μαρίας Καρρά.

Η χήρα του δημοσιογράφου αναμένεται να απολογηθεί άμεσα ενώπιον της 34ης Ανακρίτριας, η οποία και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Σημειώνεται ότι η κ. Καρρά είναι ήδη ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ για άλλη υπόθεση που αφορά παραβάσεις του «πόθεν έσχες».

Ο κρίσιμος σταθμός του 2026

Παρά τις διαφορετικές ερμηνείες των δύο πλευρών, το βλέμμα όλων παραμένει στραμμένο στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Ωστόσο, η πλευρά του Ιωάννη Τράγκα ξεκαθαρίζει ότι εκείνη την ημέρα το δικαστήριο του Μονακό θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το αίτημα του διαχειριστή και σε καμία περίπτωση δεν θα εκδώσει απόφαση για την τύχη των ακινήτων και των λογαριασμών της τεράστιας κληρονομιάς.

Η δικαστική διαμάχη φαίνεται πως έχει ακόμη πολλά επεισόδια, με το «κέντρο βάρους» να μετατοπίζεται πλέον στις ελληνικές ανακριτικές αίθουσες.

Τι ισχυριζόταν η πλευρά της χήρας Τράγκα

Πριν από λίγες ημέρες το δικηγορικό γραφείο της Γεωργίας Κούβελα, που εκπροσωπεί την Μαρία Καρρά είχε δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι υπήρχε μια καθοριστική τροπή, που αλλάζει άρδην τα δεδομένα στη διαμάχη για την πολυτάραχη περιουσία του εκλιπόντος δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, καθώς το Εφετείο του Πριγκιπάτου του Μονακό, με μια απόφαση-σταθμό, αναγνώρισε τη δικαιοδοσία των δικών του δικαστηρίων για την υπόθεση της κληρονομικής διαδοχής, δικαιώνοντας τη χήρα του δημοσιογράφου, Μαρία Καρρά.

Η πλευρά της Μαρίας Καρρά στην ανακοίνωσή της υποστήριζε ότι η πρόσφατη απόφαση του Εφετείου ανατρέπει την προηγούμενη κρίση του Πρωτοδικείου του Πριγκιπάτου και απορρίπτει τους ισχυρισμούς του γιου του δημοσιογράφου, Ιωάννη Τράγκα, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί την Μαρία Καρρά, το δικαστήριο έκρινε ότι το Μονακό έχει την κυριαρχική αρμοδιότητα να αποφανθεί για:

-Την εγκατάσταση των κληρονόμων, βάσει της συμβολαιογραφικής πράξης που είχε συνταχθεί στο έδαφος του Πριγκιπάτου.

-Τον διορισμό διοικητή της κληρονομιαίας περιουσίας.

Με αυτή την κίνηση, η υπόθεση «φεύγει» ουσιαστικά από τον έλεγχο των ελληνικών δικαστικών αρχών ως προς το σκέλος της διαδοχής, μεταφέροντας το κέντρο των εξελίξεων στην έδρα του Πριγκιπάτου, υποστήριξε η Γεωργία Κούβελα, συνήγορος της Μαρίας Καρρά.