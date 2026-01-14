Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου, Γιώργος Βασιλείου

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου.

Ήδη από τις 6 Ιανουαρίου, ο πρώην Κύπριος πρόεδρος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η επί 59 χρόνια σύντροφος και σύζυγός του, Ανδρούλλα Βασιλείου, με σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Όπως αναφέρει, μετά από ταλαιπωρία 2 χρόνων, ο Γιώργος Βασιλείου έφυγε ήσυχα από τη ζωή, στην αγκαλιά της οικογένειάς του, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στη συγκινητική ανάρτησή της, η Ανδρούλλα Βασιλείου σημειώνει πως «είναι δύσκολο να αποχαιρετήσει αυτόν τον άνθρωπο που υπήρξε εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο και τον λαό του».

Μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος τ ζωής μου γ 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε σ ΓΝΛ. Είναι δύσκολο ν αποχωριστώ αυτό τ άνθρωπο π υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος κ πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλωσύνη κ αγάπη για τ τόπο κ τ λαό του. — Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 13, 2026

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βασιλείου

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού. Εξελέγη στο ύπατο αξίωμα στις 21 Φεβρουαρίου 1988 και ολοκλήρωσε τη θητεία του στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ενώ επί των ημερών του υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ανέλαβε επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, έχοντας την ευθύνη της εναρμόνισης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Για την προσφορά του στο κράτος, τον Οκτώβριο του 2002 τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας.

Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Μαΐου 1931. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης, από όπου έλαβε και διδακτορικό τίτλο. Στο Λονδίνο ειδικεύτηκε σε θέματα μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς.

Υπήρξε οικονομολόγος, αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ, πανεπιστημιακός λέκτορας και καθηγητής, ενώ συνεργάστηκε και με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Παράλληλα, ανέπτυξε συγγραφικό έργο, με σημαντικό σταθμό την έκδοση του πρώτου βιβλίου για το μάρκετινγκ στον χώρο της Μέσης Ανατολής.

Ήταν παντρεμένος με την Ανδρούλλα Βασιλείου και απέκτησαν τρία παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο.