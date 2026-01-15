Η συγκίνηση της Ούρσουλα στην Πράσινη Γραμμή: Όταν η Ευρώπη κοιτάζει κατάματα το τραύμα της Κύπρου

Παραμονές κρίσιμων αποφάσεων για το Κυπριακό και στον απόηχο της επίσημης ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έζησε από κοντά ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας: την Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, όπου διέρχεται η γραμμή κατάπαυσης του πυρός που χωρίζει την Κύπρο από το 1974.

Την Πέμπτη το πρωί, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη , περπάτησε κατά μήκος αυτού του διαχωριστικού τείχους, όχι σαν τυπική επίσκεψη πρωτοκόλλου, αλλά σαν μια ανθρώπινη πράξη κατανόησης και σύγκρουσης με την ιστορική πραγματικότητα που αντιπροσωπεύει η διχοτόμηση.

Λίγο αργότερα η πρόεδρος της Ε.Ε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε «Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς την επανένωση της Κύπρου.»

Very moving visit to the Green Line in Nicosia.



I want to be clear.



A comprehensive, fair and lasting settlement for Cyprus and for all Cypriots remains an absolute priority for the EU.



So I hope that 2026 will bring new momentum towards the reunification of Cyprus. pic.twitter.com/L4X9wc67Sf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

Μήνυμα με αποδέκτη το αύριο της Ε.Ε.

Σε μια ανάρτηση που συγκέντρωσε το νόημα της στιγμής, ο Κύπριος Πρόεδρος έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι μαζί με την Ούρσουλα «βιώσαμε τη σπαρακτική αλλά και δυνατή σιωπή αυτών των δρόμων», τη σιωπή της κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος και την ανθεκτικότητα ενός λαού που έχει υπομείνει εκτοπισμό και ανείπωτο πόνο αλλά συνεχίζει να αντέχει.

This morning, together with President @vonderleyen, we walked along the ceasefire line in Lefkosia.



Dear Ursula, we have experienced, together, the poignant yet powerful silence of these streets. Of occupation on European territory. And witnessed the remarkable resilience of… pic.twitter.com/2zCh9nKwwz — NikosChristodoulides (@Christodulides) January 15, 2026

Η εικόνα αυτή της σιωπής, μια επίσημη ηγεσία να στέκεται σε ένα χώρο όπου άλλοτε ακουγόταν μόνο ο ήχος των όπλων, έκρυβε πίσω της όχι ρητορικές κορώνες αλλά μια ανοιχτή πρόσκληση σε διάλογο και επανένωση, παρά τις τεράστιες δυσκολίες. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα που η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλησε να ξεκαθαρίσει με τη δική της ανάρτηση: ευχαριστώντας τον Χριστοδουλίδη και μιλώντας για τη στρατηγική σημασία της Κύπρου στη Μεσόγειο, τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα πρέπει να κατευθύνει την ευρωπαϊκή ατζέντα «σε δύσκολους καιρούς».

Thank you for hosting us in Cyprus, dear Nikos @Christodulides.



At the heart of our shared home, the Mediterranean, Cyprus is where continents and cultures meet.



So with a unique expertise in dialogue, negotiation and diplomacy, the @CY2026EU presidency will steer our European… pic.twitter.com/UlYTKQVnHA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026





Και εδώ βρίσκεται η ουσία της συγκίνησης. Δεν ήταν απλώς μια τυπική περιοδεία. Ήταν μια εικονική και πραγματική συνάντηση με την αλήθεια ενός ανοιχτού τραύματος εντός του πιο εκτεταμένου ευρωπαϊκού οικοδομήματος, με την ηγεσία της Ε.Ε. να στέκεται απέναντι σε ένα σύνορο που παραμένει άνευ νοήματος για την Ενωση, αλλά με τεράστιες συνέπειες για όσους ζουν στο νησί.

Η επίσκεψη αυτή στέλνει ένα μήνυμα όχι μόνο πολιτικό, αλλά και ανθρώπινο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει την πληγή της διχοτόμησης, όσο βαριά κι αν είναι η ιστορική της κληρονομιά, και ότι η αξία της Ενωσης μετριέται και στις στιγμές που αντικρίζει ανυπεράσπιστες πραγματικότητες με ειλικρίνεια και τόλμη.



Αυτός ήταν, σε μεγάλο βαθμό, ο λόγος που η ίδια η Ούρσουλα επέλεξε να περπατήσει αυτή τη γραμμή , όχι απλώς ως ηγέτης μιας θεσμικής οντότητας, αλλά ως άνθρωπος που, έστω και για λίγο, προσπάθησε να κατανοήσει την ιστορία και το βάρος της.