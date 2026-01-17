Κύπρος: Πεδίο μάχης το κέντρο της Λάρνακας - Έπεσαν πυροβολισμοί, πληροφορίες για τραυματίες

Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Αστυνομία στη Λάρνακα καθώς στις τρεις και μισή το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πεδίο μάχης το κέντρο της Λάρνακας - Έπεσαν πυροβολισμοί, πληροφορίες για τραυματίες pic.twitter.com/JVLiVVdgcE — Flash.gr (@flashgrofficial) January 17, 2026

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα philenews, προερχόμενες από πηγές της Αστυνομίας, στο σημείο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γι αυτόν τον λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.