Κινητικότητα στο κυπριακό: Συνάντηση Γκουτέρες με Τ. Ερχιουρμάν στη Ν. Υόρκη

«Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα την τελευταία της επίσκεψη στη Κύπρο», ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη, επισημαίνοντας ότι στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο του ΟΗΕ, η Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Α. Ολγκίν «συνεχίζει να εργάζεται με τους δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων για την προώθηση των συμφωνημένων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και ιδίως για το άνοιγμα επιπλέον σημείων διέλευσης το συντομότερο δυνατό».

Υπενθυμίζοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Ντουζαρίκ τόνισε ότι «οι ηγέτες οφείλουν να επιδείξουν πολιτική βούληση προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να προχωρήσει η διαδικασία προς μια ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Πρόσθεσε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί με τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν στις 11 Φεβρουαρίου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Η συνάντηση θα αποτελέσει ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για συζήτηση του Κυπριακού», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας θα έχει επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει εν ευθέτω χρόνω και με τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας, κ. Χριστοδουλίδη».