Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Σύλβα Ακρίτα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και βαρύ πένθους τελείται αυτή την ώρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, της εμβληματικής πολιτικού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών.

Στην είσοδο του κοιμητηρίου, η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, συνοδευόμενη από τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου, και τον σύζυγό της, Γιώργο Κυρίτση, υποδέχεται το πλήθος κόσμου που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη της ιστορικής πολιτικού.

Το παρών δίνουν προσωπικότητες του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Μεταξύ άλλων, στην τελετή παρευρίσκονται ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. οι βουλευτές Νίκος Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ) και Νάσος Ηλιόπουλος (Νέα Αριστερά), καθώς και τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης και Κώστας Λαλιώτης.

Η Σύλβα Ακρίτα, η οποία υπηρέτησε ως υπουργός και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη δημόσια ζωή, απεβίωσε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Τη θλιβερή είδηση είχε κάνει γνωστή η κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο στηρίζει παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.