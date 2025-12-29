Τσίπρας: Εχθρικό κλίμα από την Αριστερά και ψίθυροι για «αποκαλύψεις»

Αν κάποιος στοιχημάτιζε, πριν μερικούς μήνες πως ο Αλέξης Τσίπρας, με την απόφαση του να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή, θα αντιμετώπιζε τα σφοδρά πυρά από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, θα τίναζε την μπάνκα στον αέρα.

Ή για να στοιχηματίσει θα σήμαινε πως γνώριζε καλά το κόσμο της αριστεράς. Οι εμφύλιοι και οι διάσπασεις είναι κανόνας.



Η διάθεση του πρώην πρωθυπουργού να κατέβει εκ νέου στον πολιτικό στίβο, προκάλεσε διαδοχικά σοκ στο σύνολο των κομμάτων. Με διαφορετικές συνέπειες μεν, αλλά με έντονο προβληματισμό και ανησυχία.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν, πως ο αντίκτυπος στην ΝΔ είναι δυσανάλογος με τον αντίστοιχο στον ιδεολογικό του χώρο. Την ΝΔ, λένε κάποιοι πολιτικοί αναλυτές πως την συσπειρώνει και προοπτικά θα φανεί και στις δημοσκοπήσεις. Την ίδια στιγμή βέβαια, ομολογούν πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο ισχυρός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ίσως και εξ αυτής της εκτιμήσεως, η θρυλούμενη συσπείρωση, αλλά και η ανησυχία για τον αντίπαλο.



Αλλά αυτό που δεν παρουσιάστηκε στην ΝΔ και στην κυβέρνηση, δηλαδή, η σφοδρή σύγκρουση εμφανίστηκε στην αριστερά. Με διακριτικό ύφος-είναι γεγονός -από το ΠΑΣΟΚ, με «χειροβομβίδες κρότου λάμψης» από το ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Αριστερά, το Γιάννη Βαρουφάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κλπ.

«Πολεμικό κλίμα» και σενάρια για «αποκαλύψεις»





Όσο και να γίνεται προσπάθεια, τουλάχιστον από την Κουμουνδούρου, να μην υπάρχει πολεμική σύγκρουση, τα στελέχη δημοσίως δυσκολεύονται και ιδιωτικώς επιτίθενται. Η πρώην πρόεδρος της βουλής έχει περάσει στα χαρακώματα, ενώ πρώην υπουργοί ξιφουλκούν καθημερινώς για τον «αγνώμονα» και πλέον «συστημικό Τσίπρα».



Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις ο πόλεμος θα γίνει ακόμη σφοδρότερος , ενώ κάποιοι θέλοντας να διασπείρουν και αρνητικό κλίμα ενόψει και της τυπικής ανακοίνωσης της κίνησης του, διαδίδουν πως θα προχωρήσουν σε αποκαλύψεις. Ο εμφύλιος σε όλο του το μεγαλείο.



Από την πλευρά του , Τσίπρας έχει ήδη δείξει τις προθέσεις του. Η επόμενη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου που η πρόθεση είναι να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση. Για τις συντροφικές επιθέσεις ούτε λόγος. Οι αποφάσεις του είναι δεδομένες και τα όποια πυρά εξαπολύονται χαρακτηρίζονται «άσφαιρα» και «ανούσια». «Στην πολιτική» λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον χαρακτήρα του, «ο σημαντικότερος παράγοντας είναι οι πολίτες και με αυτούς θέλει να συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

