Τσίπρας:Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν στη Μεσσηνία και ανοίγουν κύκλο αυτοοργάνωσης-Δείτε το κείμενο

Τα πρώτα βήματα του νέου πολιτικό φορέα, του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως ξεκινούν από τη Μεσσηνία. Χθες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελευθερία» της περιοχής, μακροσκελές κείμενο, με τίτλο «Επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα».

Αξίζει να σημειωθεί πως το κείμενο υπογράφουν μεταξύ άλλων οι: Θύμιος Γεωργόπουλος, οικονομολόγος, πρώην γενικός διευθυντής ΣΥΡΙΖΑ, συγγραφέας. Βασίλειος Φλώρος, συγγραφέας – σκηνοθέτης Πέτρος Στεφανέας, συνταξιούχος, πρώην συνδικαλιστής. Κώστας Μαστραγγελόπουλος, αρχιτέκτονας – μηχανικός. Θεοδοσία Φλώρου, εκπαιδευτικός. Θανάσης Γρηγορόπουλος, ηλεκτρονικός μηχανικός. Μαγδαλινή Κωστοπούλου, αγιογράφος – ζωγράφος. Δηλαδή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ!



Αποτελεί, λένε εκείνοι που ανέλαβαν το πολικό εγχείρημα, «μια πρωτοβουλία καθώς οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί του ευρύτερου προοδευτικού τόξου θεωρούμε πως έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και δεν έχουν την δυνατότητα -ούτε και την δυναμική στην κοινωνία- για να ανατρέψουν την σημερινή τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας».

«Για την επίτευξη του στόχου», τονίζουν «της ανασύνθεσης-επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης, πιστεύουμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε την λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία του ομιλία στην Αθήνα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «ΙΘΑΚΗ» (3/12/2025).



Αυτοοργάνωση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας



Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα έχει συνέχεια και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τη μορφή της αυτοοργάνωσης, ακριβώς, όπως το έθεσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και στις δυο ομιλίες του - Αθήνα και Πάτρα.

Ειρήσθω εν παρόδω πως η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης που σχεδιάζεται, θα πραγματοποιηθεί, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στις 17 του μηνός. Και μέχρι το Μάρτιο, περίπου οργανώνονται ομιλίες σε άλλες, τουλάχιστον τρεις περιοχές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως οι μορφές αυτοοργάνωσης, θα αρχίσουν να λαμβάνουν και πρωτοβουλίες πολιτικής οργάνωσης, με τη μορφή της λειτουργίας τοπικών οργανώσεων, με αφετηρία, όμως, την ανακοίνωση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού της κίνησης του.



Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των πολιτών της Μεσσηνίας, δεν ήρθε ως μια «ξαφνική διάθεση». Προετοιμαζόταν σιωπηρώς εδώ και καιρό. Το συζητούμενο, όμως, που τίθεται είναι πως ανάμεσα στους υπογράφοντες που θεωρούν πως «οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί του ευρύτερου προοδευτικού τόξου θεωρούμε πως έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και δεν έχουν την δυνατότητα -ούτε και την δυναμική στην κοινωνία», βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ενώ θρυλείται πως την υποστήριξη τους, έχουν εκδηλώσει και τοπικοί παράγοντες της περιοχής π ανήκουν τον ευρύτερο ιδεολογικό χώρο.

Μόνον τυχαίο δεν θεωρείται, επίσης, πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιώτοπουλος προτίμησε να παρευρεθεί στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα, ενώ την ίδια στιγμή συζητείτο, στη Βουλή ο προϋπολογισμός…

Το κείμενο της πρωτοβουλίας

Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας

Για την Ανασύνθεση-Επανίδρυση της Δημοκρατικής-Προοδευτικής Παράταξης



Ως ενεργοί πολίτες, με πραγματική αγωνία για το μέλλον μας, για το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του τόπου μας και χωρίς ιδιοτέλεια, πιστεύουμε πως ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ να αναλάβουμε δράση για την υλοποίηση της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού χώρου.

Οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί του ευρύτερου προοδευτικού τόξου θεωρούμε πως έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και δεν έχουν την δυνατότητα -ούτε και την δυναμική στην κοινωνία- για να ανατρέψουν την σημερινή τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.



Ως ενεργοί πολίτες, μακριά από μικροκομματικές και ιδιοτελείς προσεγγίσεις, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα ο οποίος θα χωράει "το όλον" της ευρύτερης δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης. Εμείς, οι απλοί πολίτες, πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι η ΑΛΛΑΓΗ που θέλουμε να υπάρξει για την πατρίδα μας, για την προοδευτική παράταξη αλλά και για να υπάρξει ξανά ισορροπία στο πολιτικό μας σύστημα.

Για την επίτευξη του στόχου της ανασύνθεσης-επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης, πιστεύουμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε την λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία του ομιλία στην Αθήνα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «ΙΘΑΚΗ» (3/12/2025).



«Να μιλήσουμε, να πείσουμε, να σηκώσουμε με το λόγο και την πράξη μας από τον καναπέ της απογοήτευσης όσους έπαψαν να ελπίζουν. Να χτίσουμε την προσωπική και συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών.



Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση.

Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε

ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν.Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας.



Όχι προνόμια και αξιώματα.



Αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή.



Αυτό χρειαζόμαστε.



Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα:



ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!

Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη !

Και μπορούμε!»

Ήρθε λοιπόν η ώρα να ξαναγίνει η ανάγκη ιστορία!

Δεν περισσεύει ΚΑΝΕΙΣ!

