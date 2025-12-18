Τσίπρας: Ανοίγει μέτωπο απαντήσεων για το μήνυμα της «Ιθάκης», όχι για καρέκλες και εξώστες

«Δεν υπάρχουν θέσεις εξώστη ούτε πλατείας». Αυτό διαμηνύουν από την Αμαλίας-έδρα του Αλέξη Τσίπρα -ως απάντηση στην κριτική που ασκείται και ύστερα από τη προχθεσινή εκδήλωση στην Πάτρα.

«Δεν υπάρχουν διακεκριμένες θέσεις γιατί απλώς δεν υπάρχουν θέσεις», λέγεται από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού. Με αυτό τον τρόπο επιθυμεί να πάρει αποστάσεις τόσο από την «ανούσια κριτική που ασκείται για τις καρέκλες» όσο και προς εκείνους που διακινούν ανάλογα σενάρια.

Το «ζήτημα», λέγεται, από το στενό του περιβάλλον πως «δεν είναι ποιος κάθεται και που αλλά η δημιουργία μιας πειστικής και αξιόμαχης αντιπολίτευσης απέναντι στη δεξιά». Είναι σαφές πως και μετά τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας ως κριτική και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως ο ίδιος θα απαντά τόσο στις αντιδράσεις για τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του, σχετικά με το παρελθόν αλλά και σε όποια κριτική ασκεί «απέναντι σε όλους».

Σύμφωνα, μάλιστα με πληροφορίες στο ίδιο κλίμα πολιτικών ομιλιών θα κινηθεί και για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στις περιοδείες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Είναι δεδομένο πως οι επόμενες παρεμβάσεις του, θα επικεντρωθούν στην κριτική του στη σημερινή πραγματικότητα. Κάτι που κατέστη ξεκάθαρο και στην ομιλία του στην Πάτρα, που στο μεγαλύτερο μέρος επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο πρώην πρωθυπουργός ενώ δεν αρνείται την προοπτική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, λαμβάνει σαφείς αποστάσεις τόσο από το παρελθόν όσο και από την «αντικειμενική αδυναμία να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση της ΝΔ».