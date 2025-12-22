Μαρινάκης: Ποινικές και αστικές ευθύνες για τα διόδια-Κάποιοι αγρότες ξέρουν ότι «το πάρτι τελείωσε»

«Υπάρχουν ποινικές και αστικές ευθύνες για το σήκωμα των διοδίων, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ηρωϊσμός ή ακτιβισμός το να σηκώνουν τα διόδια και μετά όλοι εμείς οι υπόλοιποι να πληρώνουμε» είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει η δυνατότητα κάποιας αστυνομικής επιχείρησης για να φύγουν από τους δρόμους περίπου 5.000 τρακτέρ.

«Κανείς δεν είναι κατά των αγροτών» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ευρεία στήριξη των πολιτών στα αιτήματά τους στηλιτεύοντας εκ νέου τη στάση της αντιπολίτευσης που καταψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σε ότι αφορά στους ελέγχους και στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε πως τους ελέγχους δεν τους πραγματοποιεί η κυβέρνηση αλλά η εισαγγελία και η οικονομική αστυνομία:

«Κάποιοι λίγοι αγρότες που έχουν παρεισφρήσει στα μπλόκα φωνάζουν γιατί ξέρουν ότι «το πάρτι τελείωσε», δεν αμφισβητώ τον άνθρωπο, θα το δείξει άλλωστε σύντομα η ιστορία» είπε χαρακτηριστικά.