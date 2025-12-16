Ο Τσίπρας «φλεξάρει» τον Flash

Κάποια θα έλεγαν ότι είναι τιμητικό... Το ακούμε...

Άλλοι θα έλεγαν ότι στην επικοινωνία δεν υπάρχουν στερεότυπα και ότι κανείς δεν βγήκε από παρθενογένεση... Αυτό δεν το ακούμε γιατί πιστεύουμε ότι οι κανόνες πάντα προστατεύουν αυτούς που έχουν δίκιο, απ' αυτούς που κατέχουν εξουσία και επιρροή.

Τέλος υπάρχει και η άποψη ότι όταν τρέχεις να προλάβεις τις εξελίξεις που αλλάζουν ραγδαία, μπορεί ακόμα και από προχειρότητα να μην προσέξεις μικρές λεπτομέρειες, που όμως κάνουν τη διαφορά. Και αυτό θα μπορούσαμε να το κατανοήσουμε όχι όμως να το δικαιολογήσουμε.

Ας μπούμε όμως τώρα στο κυρίως θέμα. Χθες ο πρώην πρωθυπουργός και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οσονούπω αρχηγός νέου πολιτικού κόμματος, παρενέβη στη συζήτηση που γίνεται αυτές τις ημέρες για τον προϋπολογισμό, δημοσιεύοντας μια έκθεση για την οικονομία, αμφισβητώντας το «οικονομικό και πολιτικό success» που ενστερνίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όλα καλά ως εδώ και φυσικά ο Flash δημοσίευσε και σε περίοπτη θέση τη σχετική είδηση. Όμως διαβάζοντας την έκθεση διαπιστώσαμε με έκπληξη όχι ότι απλά οικειοποιήθηκε τον τίτλος μας, τιτλοφορώντας την «Flash - ανάλυση - οικονομία», αλλά ακόμα και τη γραμματοσειρά και τον σχεδιασμό της.

Σίγουρα ο πρώην πρωθυπουργός και το επιτελείο του θα μπορούσαν να εμπνευστούν κάτι δικό τους που θα έδινε και ένα στίγμα για την «ταυτότητα» του νέου κόμματος. Γιατί ο τίτλος μας είναι ιστορικός και με ειδικό βάρος στην ιστορία των ΜΜΕ, για όσους γνωρίζουν.