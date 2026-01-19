Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας

Σε ηλικία 74 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ. Είχε διαγράψει αξιόλογη πορεία στην αυτοδιοίκηση και την πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο Μιχάλης Παντούλας, φιλόλογος στο επάγγελμα, ανέλαβε διάφορους ρόλους στην τοπική αυτοδιοίκηση, με κορυφαία θέση αυτή του Δημάρχου Μολοσσών. Ξεκίνησε την πολιτική του πορεία από την Κοινότητα Πολυδώρου και έφτασε να εκλεγεί τρεις φορές βουλευτής Ιωαννίνων, το 2004, 2007 και 2009.

Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην πολιτική και τη σταθερή του πορεία με αξίες ήθους και σοβαρότητας. «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, αποχαιρέτησε τον Μιχάλη Παντούλα τονίζοντας την αξία της προσφοράς του στην τοπική αυτοδιοίκηση και το κοινοβούλιο, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του. «Με την πολιτική του δράση τίμησε τα Ιωάννινα, καθώς διακρίθηκε για το ήθος, τη σοβαρότητά του και την δυναμική εκπροσώπηση των συμπολιτών του».