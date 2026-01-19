ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού και αμβλώσεις: Περισσότερα δικαιώματα στις γυναίκες, όχι πισωγυρίσματα
Αιχμηρή ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση της κ. Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις.
Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε αιχμηρά τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις τονίζοντας πως πρόκειται για θέμα που έχει λυθεί οριστικά. Σημειώνει δε, πως σήμερα είναι η ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες και όχι για πισωγύρισμα.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα.
Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα.