«Σε αποχαιρετώ με οδύνη, έφυγες τόσο πρόωρα»: Πένθος στο ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο της Αριστέας Καζάκου

Στο πένθος βυθίστηκε το ΠΑΣΟΚ μετά την είδηση του θανάτου της Αριστέας Καζάκου, η οποία πέθανε σε ηλικία 40 ετών μετά από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν δικηγόρος ενώ το 2023 υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ.

Ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πληροφορούμενος για τον θάνατο του στελέχους του κόμματος ανάρτησε στο Facebook ένα μήνυμα στο οποίο αποχαιρετά το στέλεχος. «Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου». ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.

Μαχήτρια ως το τέλος.

Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.

Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».

Ποια ήταν η Αριστέα Καζάκου

Βιογραφικό



Η Αριστέα Καζάκου ήταν μάχιμη δικηγόρος, από την Κυπαρίσσια, με πλούσιο κομματικό αλλά και επιστημονικό βιογραφικό. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με εξειδίκευση στον τομέα του ιδιωτικού χρέους.

Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον Τομέα Τουρισμού από το 2018. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την πορεία της στη σπουδάζουσα, δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ. Το Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Γραμματέας Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένη με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τριφυλίας, Γιώργο Κωνσταντόπουλο, και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.